خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موج ۹۳ وعده صادق ۴؛ حمله به مراکز پشتیبانی رزمی صهیونیست‌ها

موج ۹۳ وعده صادق ۴؛ حمله به مراکز پشتیبانی رزمی صهیونیست‌ها
کد خبر : 1768927
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۳ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیست‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، موج ۹۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "السلام علیک یا حُجَّهَ الله و دلیل اِرادَتِه" در عصر روز جمعه و تقدیم به مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و شیخ احمد یاسین علیه اهدافی در شمال و  قلب سرزمین‌های اشغالی به اجرا در آمد.

مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیست‌ها در الجلیل غربی، حیفا، کفرکنا و کرایوت، مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

این موج به صورت عملیات مشترک با مقاومت اسلامی و ترکیبی از موشک‌های سوخت جامد و مایع، برد بلند و هدایت پذیر و پهپاد‌های انهدامی صورت گرفته است و به فضل الهی به صورت پیوسته و ممتد و شلیک به شلیک ادامه خواهد یافت

اطلاعات و نتایج تکمیلی در ادامه به اطلاع ملت شریف ایران رسانیده خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار