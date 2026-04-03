موج ۹۳ وعده صادق ۴؛ حمله به مراکز پشتیبانی رزمی صهیونیستها
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۳ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، موج ۹۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "السلام علیک یا حُجَّهَ الله و دلیل اِرادَتِه" در عصر روز جمعه و تقدیم به مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و شیخ احمد یاسین علیه اهدافی در شمال و قلب سرزمینهای اشغالی به اجرا در آمد.
مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها در الجلیل غربی، حیفا، کفرکنا و کرایوت، مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
این موج به صورت عملیات مشترک با مقاومت اسلامی و ترکیبی از موشکهای سوخت جامد و مایع، برد بلند و هدایت پذیر و پهپادهای انهدامی صورت گرفته است و به فضل الهی به صورت پیوسته و ممتد و شلیک به شلیک ادامه خواهد یافت
اطلاعات و نتایج تکمیلی در ادامه به اطلاع ملت شریف ایران رسانیده خواهد شد.