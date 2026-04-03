به گزارش ایلنا، در پی اظهارات بی خردانه رئیس جمهور آمریکا ،حزب مردم سالاری بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

امروز با گذشت ۳۴ روز از تحمیل جنگ به ایران توسط آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی بر همگان روشن شد که رویارویی با جمهوری اسلامی ایران بسیار سنگین، پرهزینه، پرتلفات و در نهایت سراسر شکست است.

ایران یک تمدن چندین هزار ساله است، نه یک کشور ۲۵۰ ساله یا یک رژیم جعلی ۸۰ ساله!!!

این اظهارات سخیف پس از شکست‌های پیاپی در میدان، دیپلماسی با هدف ائتلاف‌سازی علیه ایران، عدم تحقق اهداف جنگ تحمیلی، شکست هیمنه امکانات نظامی از جمله ناوها و جنگنده‌ها و ...، در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز توسط ایران و اعمال حاکمیت بر آن، افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های آن، اعمال تورم بر اقتصاد آمریکا و شکست در جنگ و التماس بی نتیجه از کشورهای اروپایی برای پیوستن به جنگ کمی قابل درک است، چرا که با گفتن این اراجیف به دنبال تسکین درد این شکستها هستند.

ملت پرآوازه و با تمدن چندین هزار ساله ایران علیرغم خباثت دژخیمان وحشی (متمایل به عصر حجری ) در تهاجم به مراکز دیپلماتیک غیرنظامی و بهداشتی درمانی تحقیقاتی دانشگاهی آموزشی تاریخی اقتصادی مسکونی باستانی مذهبی فرهنگی و... با قوت تمام ازوطن خویش حمایت می‌کند و این نیز شکستی دیگر در کارنامه سیاسی شخص رئیس جمهور متوهم و متناقض ایالات متحده آمریکا است.