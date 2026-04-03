پهپاد ساقط شده بر فراز شیراز در روز پنجشنبه متعلق به کدام کشور منطقه است؟
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار عکسهایی از پهپاد ساقطشده بر فراز شیراز، گفت : لاشه این پهپاد میتواند سند جدیدی در ارتباط با مشارکت مستقیم و همدستی فعالانه برخی کشورهای منطقه در جنایت تجاوز و سایر جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران باشد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با درج عکسهایی از پهپاد ساقطشده بر فراز شیراز، در شبکه ایکس نوشت: این پهپاد را نیروهای مسلح شجاع ما بر فراز شهر محبوب ایرانیان، شهر حافظ و سعدی، شیراز، ساقط کردهاند.
وی افزود: لاشه این پهپاد میتواند سند جدیدی باشد مبنی بر مشارکت مستقیم و همدستی فعالانه برخی کشورهای منطقه در جنایت تجاوز و سایر جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران.
بقائی تاکید کرد : هریک از دو کشور منطقه که بهعنوان دارنده و استفادهکننده از این نوع پهپاد محسوب میشوند باید در این خصوص توضیح بدهند..."