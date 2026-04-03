به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با درج عکس‌هایی از پهپاد ساقط‌شده بر فراز شیراز، در شبکه ایکس نوشت: این پهپاد را نیروهای مسلح شجاع ما بر فراز شهر محبوب ایرانیان، شهر حافظ و سعدی، شیراز، ساقط کرده‌اند.