اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری درباره خلبان آمریکایی

استانداری چهارمحال و بختیاری درباره خلبان آمریکایی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، استانداری استان چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به آگاهی عموم مردم و دهیاران می‌رسانیم که یک فروند جنگنده متجاوز به حریم هوایی کشور عزیزمان توسط پدافند دفاعی شجاعانه ما مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده است. خلبانان این جنگنده موفق به ایجکت شده و در حال حاضر در حال فرار هستند.

 

بر اساس دستور استاندار چهارمحال و بختیاری از دهیاران و تمامی اقشار شهرستان‌های لردگان، فلارد، خانمیرزا، اردل، بروجن و فرخشهر تقاضا می‌شود که با تمام توان خود نسبت به جستجوی این افراد در سطح بخش‌های خود اقدام نمایند و هرگونه اطلاعاتی درباره عوامل رژیم‌های متخاصم آمریکا و اسرائیل را شناسایی و گزارش دهند.

استاندار وعده ویژه‌ای برای حمایت و اعطای پاداش ارزنده به هر تیمی که موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شود، داده‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
