اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری درباره خلبان آمریکایی

به گزارش ایلنا، استانداری استان چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به آگاهی عموم مردم و دهیاران می‌رسانیم که یک فروند جنگنده متجاوز به حریم هوایی کشور عزیزمان توسط پدافند دفاعی شجاعانه ما مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده است. خلبانان این جنگنده موفق به ایجکت شده و در حال حاضر در حال فرار هستند.

بر اساس دستور استاندار چهارمحال و بختیاری از دهیاران و تمامی اقشار شهرستان‌های لردگان، فلارد، خانمیرزا، اردل، بروجن و فرخشهر تقاضا می‌شود که با تمام توان خود نسبت به جستجوی این افراد در سطح بخش‌های خود اقدام نمایند و هرگونه اطلاعاتی درباره عوامل رژیم‌های متخاصم آمریکا و اسرائیل را شناسایی و گزارش دهند.

استاندار وعده ویژه‌ای برای حمایت و اعطای پاداش ارزنده به هر تیمی که موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شود، داده‌اند.