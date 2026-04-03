به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در ژنو در پیامی با اشاره به حمله روز پنجشنبه آمریکا و اسرائیل به یک پل در حال ساخت در حومه شهر کرج اظهار کرد: در زمانی که جهان خواستار گفت‌وگو و خویشتن‌داری است، رژیم ایالات متحده با این اقدامات بار دیگر نشان می‌دهد که رویکرد آن نه «پُل زدن بر شکاف‌ها»، بلکه گسترش آنهاست. چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای، صلح نمی‌آفرینند؛ بلکه اختلافات را تثبیت کرده و خصومت‌ها را افزایش می‌دهند.