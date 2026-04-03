خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۵۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

محل استقرار تجهیزات و اردوگاه نظامیان دشمن در اردن، کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش
کد خبر : 1768883
لینک کوتاه کپی شد.

محل استقرار تجهیزات آمادی و پشتیبانی و اردوگاه نظامیان ارتش تروریستی آمریکا در اردن و کویت و بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم پشتیبان صنایع نظامی آمریکا در بحرین، از بامداد امروز، آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۵۳ به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران اسلامی! در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه از سوی ارتش تروریست آمریکا و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، اعم از صنایع و مجتمع کارخانجات فولاد اصفهان و خوزستان و پل b۱ در کرج، فرزندان رشید شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، «انبار تجهیزات آمادی و پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در اردن»، «محل استقرار گردان مکانیزه تیپ زرهی ایالات متحده در اردوگاه عریفجان کویت» و «بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم بحرین به عنوان پشتیبان صنایع نظامی آمریکا» را آماج حملات پهپادی خود قرار دادند. 

اردوگاه عریفجان پایگاه پشتیبانی انواع خودروهای زرهی در کویت است و یگان‌هایی از جمله تیپ‌های پیاده‌نظام و پشتیبانی میدانی آمریکا در آن مستقر هستند. 

کارخانه ذوب آلومینیوم در بحرین (Alba)، بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم در این کشور محسوب شده و همکاری راهبردی با صنایع آمریکایی و پشتیبانی صنایع نظامی این کشور دارد. 

در این اطلاعیه آمده است، ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم‌افزایی کامل با سایر ارکان نیروهای مسلح، با تکیه بر توان بومی، اشراف اطلاعاتی و حمایت مردمی، هر اقدام خصمانه دشمن را به صورت ترکیبی و فراتر از انتظار پاسخ خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار