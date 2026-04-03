محل استقرار تجهیزات و اردوگاه نظامیان دشمن در اردن، کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۵۳ به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران اسلامی! در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه از سوی ارتش تروریست آمریکا و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، اعم از صنایع و مجتمع کارخانجات فولاد اصفهان و خوزستان و پل b۱ در کرج، فرزندان رشید شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، «انبار تجهیزات آمادی و پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در اردن»، «محل استقرار گردان مکانیزه تیپ زرهی ایالات متحده در اردوگاه عریفجان کویت» و «بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم بحرین به عنوان پشتیبان صنایع نظامی آمریکا» را آماج حملات پهپادی خود قرار دادند.

اردوگاه عریفجان پایگاه پشتیبانی انواع خودروهای زرهی در کویت است و یگان‌هایی از جمله تیپ‌های پیاده‌نظام و پشتیبانی میدانی آمریکا در آن مستقر هستند.

کارخانه ذوب آلومینیوم در بحرین (Alba)، بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم در این کشور محسوب شده و همکاری راهبردی با صنایع آمریکایی و پشتیبانی صنایع نظامی این کشور دارد.

در این اطلاعیه آمده است، ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم‌افزایی کامل با سایر ارکان نیروهای مسلح، با تکیه بر توان بومی، اشراف اطلاعاتی و حمایت مردمی، هر اقدام خصمانه دشمن را به صورت ترکیبی و فراتر از انتظار پاسخ خواهد داد.

