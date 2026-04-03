حضور ۲۰ درصدی کارمندان در ادارات از فردا؛بانوان دورکارند/ پرداختی دورکارها تغییر نمی کند

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان گفت: تصمیم گرفته شد برای بعد از تعطیلات نوروز نیز شرایط گذشته را تمدید کنیم یعنی کارکنان به صورت ۲۰ درصد حضوری و ۸۰ درصد دورکاری اقدام به فعالیت کنند. البته مدیران اختیار دارند بر حسب نیاز، تصمیم دیگری لحاظ کنند و بیشتر از ۲۰ درصد فراخوان دهند تا هیچگونه اخلالی در فعالیت دستگاه ها ایجاد نشود.

وی افزود: محدودیتهای سابق نیز وجود دارد و مثلا دستگاه های خدمت‌رسان از این شرایط مستثنی هستند.

استاندار تهران تاکید کرد که مدیران همه رده ها مشمول دورکاری نیستند و باید در محل کار در حال انجام وظیفه باشند.

معتمدیان گفت: برای رعایت حال بانوان در شرایط جنگی نیز توصیه کردیم بانوان به صورت دورکاری انجام خدمت کنند لذا بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی دورکاری می‌کنند.

وی افزود: مدارس و دانشگاه ها نیز بر اساس اعلام وزارتخانه های مرتبط ، مجازی اعلام شده اند.

استاندار تهران درباره فعالیت بانکها ادامه داد: واحدهای پشتیبان با حداقل ۲۰ درصد نیرو، و حداقل ۳۰ درصد شعب (به‌همراه شعب ارزی و دارای صندوق امانات) فعال هستند.

معتمدیان گفت: این درصدها به صورت حداقلی است و مدیران می توانند برحسب نیاز تصمیم دیگری اتخاذ کنند.

وی افزود: همچنین هیچ تغییری در پرداختی های کارمندان دورکار نخواهیم داشت.

