۲۸ تروریست و عامل دشمن در جنوب‌ شرق بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:

«۱۳ نفر از این تروریست‌های تکفیری قصد داشتند با انجام اقدامات تروریستی زمینه ورود سایر تیم‌های عملیاتی وارداتی گروهک‌های تکفیری به داخل مرزها را فراهم کنند اما با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت شدند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌ کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان همچنین ۱۰ تروریست تکفیری دیگر را که با شبکه‌سازی و ایجاد هسته‌های تروریستی، قصد عملیات خرابکارانه در شرایط جنگی را داشتند، بازداشت کردند.

همچنین ۵ مزدور مرتبط با ستاد رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی - شبکه تروریستی اینترنشنال - هم درحال ارسال مختصات اماکن نظامی‌، دفاعی، حساس و حتی اماکن تجاری و اقتصادی در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات گرفتار شدند.

از این تروریست‌ها مقادیر قابل‌توجهی سلاح جنگی کلاشینکف، کلت کمری، بیش از ۲۰ عدد بمب‌دستی و ۲۰ دستگاه تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک کشف و ضبط شده.

از مردم می‌خواهیم موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.»

