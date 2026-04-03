به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به فارسی و انگلیسی نوشت:

«تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر آیا معنایی جز جنایت گسترده جنگی دارد؟ این سوالی بود که از همتای فنلاندی خود که یک حقوقدان است پرسیدم.تاریخ سرشار از تجربه کسانی است که بابت سکوت در برابر جنایتکاران، تاوان‌های بزرگی پرداخته‌اند.»

