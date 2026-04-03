واکنش پزشکیان به ادعاها؛
تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر آیا معنایی جز جنایت گسترده جنگی دارد؟
رئیسجمهوری در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ درباره حمله به زیرساختهای ایران، تصریح کرد: تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر آیا معنایی جز جنایت گسترده جنگی دارد؟
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به فارسی و انگلیسی نوشت:
«تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر آیا معنایی جز جنایت گسترده جنگی دارد؟ این سوالی بود که از همتای فنلاندی خود که یک حقوقدان است پرسیدم.تاریخ سرشار از تجربه کسانی است که بابت سکوت در برابر جنایتکاران، تاوانهای بزرگی پرداختهاند.»