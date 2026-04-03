به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با انتشار مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات جنگ‌طلبانه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد،حاجی بابایی نوشت:

پسرک نادان!

به کتیبه‌های هخامنشی در گنجنامه همدان نگاه کن!

هزاران سال پیش اجداد ما اعلام کردند: خداوند از این سرزمین متمدن باستانی محافظت می‌کند.

ایران از همان ابتدا سربلند و بزرگ بوده است. عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد.

