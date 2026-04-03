خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی بابایی:

ایران از همان ابتدا سربلند و بزرگ بوده است. عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد

کد خبر : 1768855
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات جنگ‌طلبانه وزیر جنگ آمریکا گفت: ایران از همان ابتدا سربلند و بزرگ بوده و عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با انتشار مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود  در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات جنگ‌طلبانه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد،حاجی بابایی نوشت:

پسرک نادان!

به کتیبه‌های هخامنشی در گنجنامه همدان نگاه کن!

هزاران سال پیش اجداد ما اعلام کردند: خداوند از این سرزمین متمدن باستانی محافظت می‌کند.

ایران از همان ابتدا سربلند و بزرگ بوده است. عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار