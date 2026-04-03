حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبههای نماز جمعه:
قدرت بالنده ایران ماشین جنگی آمریکا را متوقف کرد
خطیب جمعه تهران گفت: امروز در ایستگاه ایران، قدرت بالنده فکری، اعتقادی، سیاسی و قدرت بازدارنده نظامی ماشین جنگی آمریکارا متوقف کرده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام ابوترابی در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: امروز در ایستگاه ایران، قدرت بالنده فکری، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و قدرت بازدارنده نظامی منطقهای که ایرانیان سامان دادند ماشین جنگی آمریکا را متوقف کرده است.
وی افزود: امروز ایران در میدان خیابان تجسم عینی جمهوریت، مردم سالاری دینی و پیوند ملت و حاکمیت است. در ذهنیت طراحان آمریکایی کلید فتح پایتختهای مستقل ترکیبی است زهرآگین از انزوای دیپلماتیک، تروریسم رسانهای، فشار خرد کننده خارجی، تمرکز بر زخمها و شکافهای داخلی، جنگ ترکیبی و نهایتاً نظامی ویران کننده و مداخلی نظامی برای باز آرایی نظم منطقهای.
خطیب جمعه تهران گفت: ملت شریف ایران، ملل منطقه، ملل و دول اروپا و آسیا از منظر کلان آنچه واشنگتن در تقابل با ایران به میدان آورده تقابلی فراتر از نزاع دو کشور یا اختلاف نظر در یک پرونده خاص است این تقابل امتداد سلطهگری و نمایش قدرت نظامی آمریکا است که دستگاه حاکمه ایالات متحده بارها در قبال دهها دولت از آمریکای لاتین تا خاورمیانه آن را آزموده و ما در ایران در دوران دکتر مصدق آن را تحربه کردهایم.