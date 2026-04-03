اطلاعیه ۵۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

کشورهای منطقه نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی هوشیار باشند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۳ عملیات وعده صادق ۴ با هشدار نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی تاکید کرد: حمله نامتعارف و نامشروع ارتش رژیم‌صهیونیستی به مراکز آب شیرین کن کشور کویت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است و سپاه پاسداران این اقدام غیر انسانی را محکوم می‌نماید.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۳ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد:

وزارت انرژی کویت از حمله به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن خود خبر داده است. همانگونه که قبلا در اطلاعیه موج ۸۷ اعلام کردیم مجددا نیز اعلام می کنیم؛ حمله نامتعارف و نامشروع ارتش رژیم‌صهیونیستی به مراکز آب شیرین کن کشور کویت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است و سپاه پاسداران این اقدام غیر انسانی را محکوم نموده و اعلام می‌دارد، پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی و امنیتی رژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد هدف قدرتمند ما هستند. 

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.

