بیجار:
حضور و بصیرت مردم طی روزهای اخیر معادلات دشمن را بر هم زده است
استاندار سیستان و بلوچستان، با قدردانی از حضور پرشور مردم شیعه و سنی، بر ضرورت حفظ وحدت، دشمنشناسی و تداوم انسجام اجتماعی در استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار، شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب که با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در سالن اجتماعات گلزار شهدای زاهدان برگزار شد، با اشاره به حضور هوشمندانه مردم، گفت: حضور و بصیرت مردم طی بیش از سی روز گذشته معادلات دشمن را برهم زده است.
وی با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی و حفظ وحدت بین آحاد مردم استان افزود: دشمن تلاش میکند انسجام و همدلی دیرینه مردم استان را مخدوش کند؛ در حالی که سیستانی، بلوچ، خراسانی، کرد و سایر اقوام و مذاهب سالها در شادی و سختی کنار یکدیگر بودهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان با قدردانی از فعالیت ستادهای مردمی و حضور گسترده نیروهای مردمی در صحنه، به اقدامات حاکمیت از روز نخست جنگ متجاوزانه دشمن امریکایی صهیونیستی اشاره کرد و گفت: از ابتدا از ظرفیتهای فرهنگی استان استفاده شد و در تمام ساختارها و شوراها اقدامات مستمر صورت گرفت.
بیجار با اشاره به نقش دستگاههای امنیتی و نظامی توضیح داد: ارتش، سپاه و سایر نیروها در مرزها، سواحل و نقاط حساس با اقتدار مدیریت کردهاند و تاکنون اجازه هیچگونه تجاوزی داده نشده است.
وی درباره تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: نیازهای مردم از قبل پیشبینی شد و با بهرهگیری از ظرفیت مرز و مناطق آزاد، واردات کالاهای ضروری از طریق همه روباهها انجام گرفت و مشکلی اساسی در تأمین اقلام وجود نداشته؛ موارد جزئی نیز بلافاصله پیگیری و رفع شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بر حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم تأکید کرد و گفت: وحدت در سطح دولت، قوا و مجموعههای امنیتی و انتظامی همواره مورد توجه بوده و خدمترسانی به مردم اولویت اصلی است.
وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب و تأکیدات ایشان بر وحدت، تصریح کرد: مردم سنگرهای وحدت را حفظ کردهاند و هر اندازه این همبستگی تقویت شود، سختیها آسانتر پشت سر گذاشته میشود.
بیجار خطاب به مردم استان از آنان خواست تا با تمام توانشان وحدت را حفظ کنند و میان اقوام و مذاهب تفاوتی قائل نشوند و همه در برابر دشمن ید واحد باشند.
وی با بیان اینکه ما از جنس مردم هستیم و در کنار شما خواهیم ماند؛ افزود: در این ایام از نقطه صفر مرزی تا تمام نقاط استان حضور داشتم تا فعالیتها متوقف نشود و امور مردم بهخوبی پیش برود.
استاندار در پایان تأکید کرد: قول میدهیم کنار مردم مانده، مسائل را پیگیری و مشکلات را حل کنیم و مطمئن هستم که با همراهی مردم، پیروز میدان خواهیم بود.