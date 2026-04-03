حضور و بصیرت مردم طی روزهای اخیر معادلات دشمن را بر هم زده است

به گزارش ایلنا، منصور بیجار، شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب که با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در سالن اجتماعات گلزار شهدای زاهدان برگزار شد، با اشاره به حضور هوشمندانه مردم، گفت: حضور و بصیرت مردم طی بیش از سی روز گذشته معادلات دشمن را برهم زده است.

وی با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی و حفظ وحدت بین آحاد مردم استان افزود: دشمن تلاش می‌کند انسجام و همدلی دیرینه مردم استان را مخدوش کند؛ در حالی که سیستانی، بلوچ، خراسانی، کرد و سایر اقوام و مذاهب سال‌ها در شادی و سختی کنار یکدیگر بوده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با قدردانی از فعالیت ستادهای مردمی و حضور گسترده نیروهای مردمی در صحنه، به اقدامات حاکمیت از روز نخست جنگ متجاوزانه دشمن امریکایی صهیونیستی اشاره کرد و گفت: از ابتدا از ظرفیت‌های فرهنگی استان استفاده شد و در تمام ساختارها و شوراها اقدامات مستمر صورت گرفت.

بیجار با اشاره به نقش دستگاه‌های امنیتی و نظامی توضیح داد: ارتش، سپاه و سایر نیروها در مرزها، سواحل و نقاط حساس با اقتدار مدیریت کرده‌اند و تاکنون اجازه هیچ‌گونه تجاوزی داده نشده است.

وی درباره تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: نیازهای مردم از قبل پیش‌بینی شد و با بهره‌گیری از ظرفیت مرز و مناطق آزاد، واردات کالاهای ضروری از طریق همه روباه‌ها انجام گرفت و مشکلی اساسی در تأمین اقلام وجود نداشته؛ موارد جزئی نیز بلافاصله پیگیری و رفع شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بر حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم تأکید کرد و گفت: وحدت در سطح دولت، قوا و مجموعه‌های امنیتی و انتظامی همواره مورد توجه بوده و خدمت‌رسانی به مردم اولویت اصلی است.

وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب و تأکیدات ایشان بر وحدت، تصریح کرد: مردم سنگرهای وحدت را حفظ کرده‌اند و هر اندازه این همبستگی تقویت شود، سختی‌ها آسان‌تر پشت سر گذاشته می‌شود.

بیجار خطاب به مردم استان از آنان خواست تا با تمام توانشان وحدت را حفظ کنند و میان اقوام و مذاهب تفاوتی قائل نشوند و همه در برابر دشمن ید واحد باشند.

وی با بیان اینکه ما از جنس مردم هستیم و در کنار شما خواهیم ماند؛ افزود: در این ایام از نقطه صفر مرزی تا تمام نقاط استان حضور داشتم تا فعالیت‌ها متوقف نشود و امور مردم به‌خوبی پیش برود.

استاندار در پایان تأکید کرد: قول می‌دهیم کنار مردم مانده، مسائل را پیگیری و مشکلات را حل کنیم و مطمئن هستم که با همراهی مردم، پیروز میدان خواهیم بود.

