موج ۹۲ وعده صادق ۴؛ حمله به مقر جنگنده‌های F16 رژیم صهیونی

موج ۹۲ وعده صادق ۴؛ حمله به مقر جنگنده‌های F16 رژیم صهیونی
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۲ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به محل اسکادران‌های جنگنده‌های F-16 رژیم صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جمعه در موج نود و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا صاحب‌الزمان ادرکنی» و تقدیم به شهدای محراب، در چند تهاجم ترکیبی و برق آسا سیستم‌های راداری و تجهیزات شناوری تروریست‌های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های تهاجمی درهم کوبیدند.

در اولین بخش این عملیات دریایی، در پاسخ به حمله روز گذشته دشمن امریکایی -صهیونی به اسکله و بندر خرمشهر محل تجمع شناور‌های آب- خاکی (LCU) امریکایی‌ها در بندر "الشویخ" با استفاده از موشک‌های بالستیک در هم کوبیده شد. 

رادار هشدار اولیه هوایی برد بلند و سه بعدی "AR- ۳۲۷" مستقر در سایت راداری" جبل الدخان" بحرین در مرحله دیگر با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در سحرگاه روز جمعه و در ادامه حملات شب گذشته نیز با شلیک موفق دو موشک بالستیک، پایگاه هوایی رامت دیوید میزبان اسکادران‌های جنگنده‌های F-۱۶ اسرائیلی در جنوب شرق حیفا را درهم کوبیدند.

در بخش دیگر عملیات تهاجمی و موشکی هوافضای سپاه و دراستای تاکتیک آتش به آتش و استمرار شلیک نیز با شلیک موشک‌های چند کلاهکه خرمشهر ۴ بیش از ۵۰ نقطه در قلب تل آویو و سرزمین‌های اشغالی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. 

دومین فروند از جنگنده متجاوز فوق پیشرفته F۳۵ آمریکایی نیز در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه نیز مورد هدف و به طور کامل منهدم شد. جنگنده فوق از اسکادران (LAKEN-HEATH) می‌باشد. این دومین جنگنده متجاوز به آسمان ایران در ۱۲ ساعت گذشته است که توسط پدافند سپاه منهدم می‌شود.

حملات هدفمند و فراگیر در این موج ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

