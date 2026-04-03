موج ۹۲ وعده صادق ۴؛ حمله به مقر جنگندههای F16 رژیم صهیونی
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۲ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به محل اسکادرانهای جنگندههای F-16 رژیم صهیونی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جمعه در موج نود و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا صاحبالزمان ادرکنی» و تقدیم به شهدای محراب، در چند تهاجم ترکیبی و برق آسا سیستمهای راداری و تجهیزات شناوری تروریستهای آمریکایی در منطقه و سرزمینهای اشغالی فلسطین را با موشکهای بالستیک و پهپادهای تهاجمی درهم کوبیدند.
در اولین بخش این عملیات دریایی، در پاسخ به حمله روز گذشته دشمن امریکایی -صهیونی به اسکله و بندر خرمشهر محل تجمع شناورهای آب- خاکی (LCU) امریکاییها در بندر "الشویخ" با استفاده از موشکهای بالستیک در هم کوبیده شد.
رادار هشدار اولیه هوایی برد بلند و سه بعدی "AR- ۳۲۷" مستقر در سایت راداری" جبل الدخان" بحرین در مرحله دیگر با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در سحرگاه روز جمعه و در ادامه حملات شب گذشته نیز با شلیک موفق دو موشک بالستیک، پایگاه هوایی رامت دیوید میزبان اسکادرانهای جنگندههای F-۱۶ اسرائیلی در جنوب شرق حیفا را درهم کوبیدند.
در بخش دیگر عملیات تهاجمی و موشکی هوافضای سپاه و دراستای تاکتیک آتش به آتش و استمرار شلیک نیز با شلیک موشکهای چند کلاهکه خرمشهر ۴ بیش از ۵۰ نقطه در قلب تل آویو و سرزمینهای اشغالی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.
دومین فروند از جنگنده متجاوز فوق پیشرفته F۳۵ آمریکایی نیز در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه نیز مورد هدف و به طور کامل منهدم شد. جنگنده فوق از اسکادران (LAKEN-HEATH) میباشد. این دومین جنگنده متجاوز به آسمان ایران در ۱۲ ساعت گذشته است که توسط پدافند سپاه منهدم میشود.
حملات هدفمند و فراگیر در این موج ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.