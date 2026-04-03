فرید موسوی به پویش ملی جانفدا پیوست
نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس به پویش ملی «جانفدا برای ایران» پیوست
به گزارش ایلنا، سید فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی نوشت:
مردمِ عزیزم؛ من از تبارِ همین خاک و از متنِ شما هستم؛ دردهایِ نجیبانهتان را با پوست و گوشت و استخوان حس کردهام و بیتفاوت از کنارِ بغضهایتان نگذشتهام. روزی که برایِ توسعه، آبادانی و ساختنِ فردایی بهتر به میدان آمدم، شما به این برادرِ کوچکتان اعتماد کردید. از همان روز ، شانه به شانهی شما ایستادم و در هر موقعیتی تمامِ توانم را به کار بستم تا صدایِ مطالباتِ بهحقِ شما باشم؛ چرا که عهد کرده بودم در مسیرِ سربلندیِ این مرز و بوم، و دیار مادریام از آبرویم مایه بگذارم. اما امروز، قصه، قصهیِ دیگری است. امروز فراتر از هر سلیقه و نگاهی، نامِ «ایران» در میان است؛ نامِ خانهای که سقفش امنیتِ ما و خاکش هویتِ ماست. اگر دیروز بااعتماد شما برایِ حقِ شما «فریاد» شدم، امروز با افتخار برایِ امنیتِ شما «سپر» خواهم شد. امروز که غرشِ غیرت برایِ دفاع از حریمِ میهن برخاسته است، من نه به عنوان یک خادم و مسئول، که به عنوان یک فرزندِ کوچکِ این خاک، با تمامِ وجود به پویش ملی «جانفدا، برای ایران» میپیوندم. آمدهام تا بگویم: همانگونه که در مسیرِ توسعه همراهتان بودم، امروز در مسیرِ دفاع، جانم را بر کف دست میگیرم. برای من، هیچ مقامی بالاتر از این نیست که در لحظهی خطر، پیشمرگِ آرامشِ مردمی باشم که جانم به جانشان بسته است. میرزمیم و میایستیم؛ تا ایران، سربلند و مقتدر بماند و شما - صاحبانِ اصلی این سرزمین - در سایهی عزت و آرامش، لبخند بزنید. تا آخرین نفس... برای ایران، برای آبادیاش و برای عزت مردمش، جانفدا. برادر کوچکتان، سید فرید موسوی.