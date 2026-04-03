سید محمد خاتمی به سید کمال خرازی تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی بدین شرح است:

دشمن تجاوزگر که با ویران کردن منابع حیاتی ایران عزیز و به شهادت رساندن مسئولان و شهروندان ایرانی از جمله کودکان معصوم روی همه جنایتکاران علیه بشریت را سفید کرده است، بار دیگر دست به جنایت زد و وجود شما را که منشأ خیر و برکت برای ایران و مردم بوده‌اید، هدف ترور قرار داد و همسر گرانقدر و والامنش و دردآشنای شما را به شهادت رساند.

من مصیبت دردناک شهادت سرکار منصوره خانم رئیس قاسم را صمیمانه به جنابعالی، فرزندان عزیز و همه بستگان محترم تسلیت می‌گویم و سلامت و شفای عاجل جنابعالی و بهبودی هرچه سریعتر شما را از خداوند منان مسألت می‌کنم.

