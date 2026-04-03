در پیامی؛
آیتالله آملی لاریجانی از حمایتهای ملت ایران و حماسه حضور تقدیر کرد
به گزارش ایلنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
مردم غیور و عزیز ایران!
پروردگار را نصرت کردید، همو شما را یاری داد و ثابت قدم نمود.
با تدابیر قائد شهید، شانه به شانه رزمندگان عزیز برای دفاع از ایران حماسهای عظیم خلق کردید و اقتدار ایران را رقم زدید.
همانطور که رهبر شهیدمان فرمود شما برای مقابله با حوادث مبعوث میشوید.
حمایت شما با بیش از سی شب حضور در خیابانها باعث خنثی شدن توطئهها و غلبه بر دشمن میشود.