به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در واکنش به تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر در شبکه ایکس نوشت:

ایرانیان در طول تاریخ نگاهبانان «سبزی» و «سرو» بوده‌اند.

امروز نیز هر ایرانی، به تأسی از خردی ریشه دار در فرهنگش و کرداری معنادار در زمانه‌اش، درختی می‌کارد.

بگذار تاریکی در توهم فهمِ «امروز» و برنامه «فردا»، دچار هذیانِ «عصر حجر» باشد، ملتِ عشق، نهال سبزی می‌کارد که شاخ و‌ برگش را تا «فردا» می‌گستراند.

