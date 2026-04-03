بقایی:
بگذار تاریکی در توهم فهمِ «امروز» و برنامه «فردا»، دچار هذیانِ «عصر حجر» باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا گفت: بگذار تاریکی در توهم فهمِ «امروز» و برنامه «فردا»، دچار هذیانِ «عصر حجر» باشد، ملتِ عشق، نهال سبزی میکارد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در واکنش به تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر در شبکه ایکس نوشت:
ایرانیان در طول تاریخ نگاهبانان «سبزی» و «سرو» بودهاند.
امروز نیز هر ایرانی، به تأسی از خردی ریشه دار در فرهنگش و کرداری معنادار در زمانهاش، درختی میکارد.
بگذار تاریکی در توهم فهمِ «امروز» و برنامه «فردا»، دچار هذیانِ «عصر حجر» باشد، ملتِ عشق، نهال سبزی میکارد که شاخ و برگش را تا «فردا» میگستراند.