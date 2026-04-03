شهید سپهبد موسوی همواره به آموزههای دینی پایبند بود
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حسین کاجی راوی دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه در مراسم وداع با شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی در محله چهل اختران قم از ویژگیهای برجسته و کمنظیر این شهید گفت و اظهار کرد: شهید موسوی، فرماندهای بود که در طول خدمت خود به عنوان فرمانده ارتش و سپاه و نیروهای مسلح همیشه ارتباطی ویژه با مردم داشت و او تنها فرماندهای بود که هم در لباس ارتش و هم در لباس سپاه ظاهر میشد و وحدت خوبی بین نیروهای مسلح برقرار کرد.
وی ادامه داد: شهید موسوی مردی بود که همیشه در کنار مردم بود و وقتی بحران کرونا در کشور شیوع پیدا کرد و بسیاری از هیئتهای عزاداری دچار مشکل شدند، نخستین فرماندهای که دستور داد تا هیئتهای مذهبی وارد پادگانها شوند، سپهبد شهید موسوی بود و او با این اقدام تاریخی خود نشان داد که همیشه در کنار مردم و در خدمت به دین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت است.
کاجی با اشاره به جمله معروف شهید موسوی درباره پادگانها گفت: او گفته بود ارتشی که پادگانش حسینیه شود، شکستناپذیر است و این جمله نشان از عمق ایمان و دلبستگی او به فرهنگ عاشورا و ارزشهای اسلامی داشت.
وی افزود: ماجرایی که در خصوص کرامت شهید موسوی باید به آن اشاره کرد، مربوط به زمانی است که او بعد از حضور در حرم حضرت معصومه (س)، ضریح مطهر را زیارت کرد و به شدت گریه کرد و این صحنه، نشان از روحیه خاص و ارتباط عمیق این شهید با اهل بیت علیهمالسلام داشت و او با این اشکها و دعاها، مادرش را از کما بیرون آورد.
راوی دفاع مقدس در ادامه گفت: شهید موسوی، با دستان پر از دعا، نه تنها در میدان جنگ، بلکه در زندگی روزمره خود نیز همیشه به فکر خدمت به مردم بود و احترام بسیاری برای والدین قائل بود.
کاجی با تأکید بر این که شهید موسوی همواره پایبند آموزههای دینی و اسلامی در زندگی خود بود، گفت: شهید موسوی همواره به آموزههای دینی پایبند بود و این نکته در تمامی اقدامات و رفتارهای او به وضوح دیده میشد و از او میتوان درسهای بزرگی در خصوص خدمت به مردم و احترام به والدین آموخت.
وی در پایان سخنان خود از مردم خواست تا از زندگی شهید موسوی الگو بگیرند، اگر میخواهید زندگیتان خدایی و زیبا باشد، باید به اخلاق و ادب و احترام به والدین و همنوعان توجه کنید و شهید موسوی این ویژگیها را در تمامی جنبههای زندگی خود رعایت میکرد.