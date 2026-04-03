به گزارش ایلنا، عارف‌پور با اشاره به دستورات وزیر کشور بر ضرورت خدمات دهی در ایام جنگ، گفت: با عنایت به دستور وزیر محترم کشور مبنی بر ضرورت خدمات‌دهی بی وقفه به مردم شریف میهن اسلامی در ایام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان، از قبیل، میزان حضور شخص مدیران و مسئولان، سرعت و دقت در پاسخگویی مردمی، انضباط و انسجام‌بخشی زیرمجموعه اداری، همچنین سهل و در دسترس بودن خدمات اداری، به استانداری‌ها ابلاغ شد.

بازرسی استانداری‌ها با همکاری حوزه‌های تخصصی، محوریت کار ارزیابی و تهیه شناسنامه عملکردی را بر عهده خواهند داشت و به فضل الهی و با عزم ملی اجازه نمی‌دهیم کار هموطنان عزیز، با وقفه و دشواری مواجه شود.

