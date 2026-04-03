عارف پور خبر داد؛
ابلاغ شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران استانها در ایام جنگ
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، از ابلاغ شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی استان در ایام جنگ، به استانداریها براساس دستور وزیر کشور مبنی بر ضرورت خدماتدهی بی وقفه به مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا، عارفپور با اشاره به دستورات وزیر کشور بر ضرورت خدمات دهی در ایام جنگ، گفت: با عنایت به دستور وزیر محترم کشور مبنی بر ضرورت خدماتدهی بی وقفه به مردم شریف میهن اسلامی در ایام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی استان، از قبیل، میزان حضور شخص مدیران و مسئولان، سرعت و دقت در پاسخگویی مردمی، انضباط و انسجامبخشی زیرمجموعه اداری، همچنین سهل و در دسترس بودن خدمات اداری، به استانداریها ابلاغ شد.
بازرسی استانداریها با همکاری حوزههای تخصصی، محوریت کار ارزیابی و تهیه شناسنامه عملکردی را بر عهده خواهند داشت و به فضل الهی و با عزم ملی اجازه نمیدهیم کار هموطنان عزیز، با وقفه و دشواری مواجه شود.