انتظارات به حق ملت ایران از پیگری حقوق دانش آموزان و کادر آموزشی جانباخته و بازماندگان آنها

به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر با توجه به انتظارات به حق ملّت ایران از پیگری حقوق دانش آموزان و کادر آموزشی جانباخته و بازماندگان آنها بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تجاوزات نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، که به طور مجدّد پس از جنگ دوازده روزه در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به طرز خشونت‌بار و وحشیانه با اقدام گسترده علیه غیرنظامیان از جمله شخصیت‌های عالی‌رتبه و جمع کثیری از شهروندان غیرنظامی، به ویژه کودکان در مناطق مختلف کشور به ویژه میناب آغاز گردید ادامه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه حقوق مشروع ملّتی است که سال های طولانی از طریق اعمال حداکثری اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی در راستای اهداف و مطامع سیاسی آنان تضییع شده است.

بدون شک، هدف قراردادن غیرنظامیان، مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، امدادی، مجتمع‌های صنعتی و سایر زیرساخت های غیرنظامی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر است. در این میان، فاجعه مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب با شهادت حدود ۱۷۰ دانش آموز و کادر آموزشی و اولیاء از تأسف بارترین و غم انگیزترین آثار این تجاوز غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران است، که نه تنها نقض صریح ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه مغایر با قواعد مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها می باشد که مجموعه‌ای از قواعد را برای حمایت از غیرنظامیان و محدودکردن روش‌ها و ابزارهای جنگ مقرر کرده‌اند. بر اساس این قواعد، حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است و طرف‌های مخاصمه موظّف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.

در حالی که حق کودک به آموزش از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمّی است که در اسناد حقوقی مختلف از جمله مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، اِعمال مکمّل حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه را برای محافظت از کودکان خواستار شده است، فاجعه میناب و تداوم کشتار بیرحمانه دانش آموزان و کادر آموزشی که تعداد آنان از هنگام آغاز این جنگ تحمیلی تاکنون به ۲۵۲ نفر شهید و ۱۸۴ مجروح از جامعه فرهنگیان رسیده است، بسیار نگران کننده است. متأسفانه تخریب مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگی همچنان ادامه دارد. این حملات متجاوزانه، بدون شک نقض صریح قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.

با توجّه به نشست اضطراری شورای حقوق بشر در۲۷ مارس ۲۰۲۶ با موضوع «حمایت از کودکان و مؤسسات آموزشی در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی: حملات هوایی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب ایران، به عنوان نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی» این انتظار به حق از نهادهای بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، کمیته میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حق آموزش وجود دارد تا با اتخاذ تدابیر جدّی و مؤثر برای پاسخگوکردن متجاوزین و توقف کشتار افراد غیرنظامی به ویژه کودکان و دانش آموزان و جبران خسارت اقدام نمایند و از نتایج تحقیقات شفّاف و بی طرفانه فاجعه مدرسه دخترانه میناب با هدف حمایت از قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان اطمینان حاصل کنند و خانواده‌‌ های قربانیان و مردم ایران را از نتایج رسیدگی و پیگیری خود مطلّع نمایند.

