پیام دبیرکل کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیا (ICAPP) به دبیرکل حزب موتلفه

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تحولات اخیر منطقه، بیانیه این نهاد بین‌المللی را در خصوص تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، دبیرکل کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی (ICAPP) در دومین پیام خود به محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تحولات اخیر منطقه، بیانیه این نهاد بین‌المللی را در خصوص تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ارسال کرد.

در این پیام که توسط «اوه سونگ»، دبیرکل ICAPP، خطاب به محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی صادر شده، بر اهمیت کاهش تنشها و تلاش برای جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها در منطقه تأکید شده است.

دبیرکل ICAPP با اشاره به بیانیه صادره در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۶، بار دیگر بر موضع این کنفرانس در قبال حفظ ثبات و امنیت در خاورمیانه تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری احزاب عضو، شاهد کاهش تنش‌ها و بازگشت آرامش به منطقه باشیم.

در پایان این پیام، از تعامل و همکاری مستمر حزب موتلفه اسلامی با ICAPP قدردانی به عمل آمده است.

