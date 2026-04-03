حمله به پل شهری مصداق بارز جنایت جنگی است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخریب و هدف قرار دادن یک زیرساخت صرفاً شهری، بر اساس تمامی معاهدات جهانی، مصداق بارز جنایت جنگی است.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن محکومیت حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای عمرانی کشور گفت: متأسفانه شاهد حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به یکی از پلهای استراتژیک و فخر مهندسی ایران بودیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه پل B1 کرج، از شاهکارهای مهندسی ایران محسوب میشود، اظهار کرد: این پل توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به عنوان مرتفعترین پل شهری خاورمیانه احداث شده است. این پل با طولی بالغ بر ۱.۲ کیلومتر، برای تحمل بار ترافیکی روزانه حدود ۶۵۰۰۰ وسیله نقلیه و در ارتفاع ۶۵ متری از سطح زمین ساخته شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تخریب پل شهری، مصداق جنایت جنگی است، تصریح کرد: این پروژه منحصراً برای تسهیل رفتوآمد شهروندان و روانسازی ترافیک شهری استفاده میشود و هیچگونه کارکرد و نقشی در ترددهای نظامی ندارد. تخریب و هدف قرار دادن یک زیرساخت صرفاً شهری، بر اساس تمامی معاهدات جهانی، مصداق بارز جنایت جنگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تهدید و حمله به زیرساختهای عمرانی و تأسیسات انرژی بر اساس قوانین بینالمللی جنایت جنگی به شمار میرود، افزود: متأسفانه شاهد هستیم که تمامی سازمانهای بینالمللی تحت سلطه و هژمونی آمریکا قرار دارند و در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده اند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سازمانهای بینالمللی مهندسی از جمله فدراسیون جهانی سازمانهای مهندسی (WFEO)، مهندسان بدون مرز (EWB International) و Engineering for Change درخواست می کنم با توجه به تخریب زیرساختهای غیرنظامی، اقدامات انجامشده در این زمینه را محکوم کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه پل B1 کرج با اتکا به توانمندیهای داخلی احداث شده است افزود: قطعاً با نبوغ مهندسان ایرانی و حمایت همهجانبه مسئولان، این شاهکار مهندسی در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی خواهد شد.