آیین تشییع پیکر شهید تنگسیری در آبادان

آیین تشییع پیکر دریابان شهید تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبادان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز روی دستان مردم آبادان و خرمشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم شهر‌های آبادان و خرمشهر در این مراسم با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با کلیددار تنگه هرمز وداع کردند و فریاد انتقام از متجاوزان آمریکایی-صهیونی سر دادند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
