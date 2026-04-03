آیین تشییع پیکر شهید تنگسیری در آبادان

به گزارش ایلنا، پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز روی دستان مردم آبادان و خرمشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم شهر‌های آبادان و خرمشهر در این مراسم با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با کلیددار تنگه هرمز وداع کردند و فریاد انتقام از متجاوزان آمریکایی-صهیونی سر دادند.