عبدلیان‌پور خبر داد؛

اقدام ویژه مرکز مرکز وکلا , کارشناسان رسمی قوه قضائیه در پیگیری حقوقی و محکومیت دشمنان در حمله به دانشگاه‌ها

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی گفت: امروز شاهد سکوت و رویکرد دوگانه جامعه جهانی در حوزه حقوق بشر هستیم، اما مرکز ما با اعزام وکلا و کارشناسان به دانشگاه علم و صنعت، پیگیری حقوقی و زمینه سازی برای محکومیت متجاوزین را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی گفت: امروز شاهد سکوت و رویکرد دوگانه جامعه جهانی در حوزه حقوق بشر هستیم و این نادیده گرفتن قواعد انسانی و بین المللی همچنان ادامه دارد.

عبدلیان پور بیان داشت: آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی در اولین قدم خود در تجاوز به جان و مال مردم کشورمان؛ با بمباران مدرسه شجره طیبه کودکان و دانش آموزان بیگناه را به شهادت رساند و در ادامه رویکرد متجاوزانه خود در مرحله‌ای دیگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی و آموزشی را مورد حمله قرار داد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: دشمن از توان علمی کشورمان در عرصه‌های مختلف احساس خطر کرده و از مدرسه تا دانشگاه، فرزندان ایران را هدف قرار گرفته است. اما همچون دیگر محاسبات خود در حمله به کشورمان در این زمینه نیز دچار خطایی فاحش شده است و باید بداند که خط علم و دانش در ایران، ریشه در فرهنگ و تمدن مردم این سرزمین دارد و از مغول‌ها تا جنایتکاران خونخوار آمریکایی و صهیونی نتوانسته و نمی‌توانند آن را متوقف کنند.

عبدلیان پور با اشاره به حضور وکلا و کارشناسان مرکز در دانشگاه علم و صنعت گفت: مجموعه ما به طور ویژه رسیدگی به آسیب‌ها و پیگیری‌های حقوقی در مورد مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و در حین رسیدگی کارشناسی و برآورد خسارات وارده، اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده علیه متجاوزین در محاکم و سازمان‌های بین المللی را در دستور کار قرار داده است.

رئیس مرکز افزود: وکلا، کارشناسان و مشاوران ما خود در همین دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند و امروز با جدیت و عزمی راسخ در حال رسیدگی به آسیب‌ها و زمینه سازی برای محکومیت و اخذ غرامت از متجاوزین می‌باشند و به عنوان سربازان حقوقی حامی ساحت مقدس علم و دانش خواهند بود.

