آیا حمله به خرازی بعد از ترور لاریجانی معنای مشخصی دارد؟

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در کانال شخصی تلگرامی خود درباره روزهای سی‌ودو و سی‌وسوم جنگ، نوشت:

«انگار همه داروهای آنفولانزا خواب‌آورند. دو روزه از خونه بیرون نرفتم. چند تا فیلم در شبکه نمایش نگاه کردم. به نظرم می‌آمد که فیلم‌ها را کامل نشون نمی‌دن. انگار هنوز فیلم تمام نشده، فیلم بعدی را شروع می‌کنند...

نامه رئیس‌جمهور به مردم آمریکا در توییتر رکورد مشاهده را زد. تا الان بالای ۱۶ میلیون بازدید داشته. از همه کسانی که برای آماده‌شدن این نامه زحمت کشیدن باید تشکر کرد.

ساعتی بعد از انتشار نامه ترامپ یک سخنرانی داشت. مثل همیشه حرف‌های پراکنده تهدید و توهین و... ترامپ یک دیکتاتور واقعی است. پیتر هگست وزیر جنگ ترامپ این جمله ترامپ را از سخنرانی‌اش انتخاب کرده و توییت کرده:

Back to the Stone Age.

یعنی می‌خواهند ما را به عصر حجر برگردانند. فکر کردم که عصر حجر واقعی در ذهن آدم‌هاست نه در سنگ‌ها و ساختمان‌ها. احتمالا ذهن ترامپ و هگست در عصر حجر زندانی شده است. چه زجری می‌کشند...

واکنش‌ها به نامه رئیس‌جمهور را نگاه می‌کنم. متفاوت و در عین حال خیلی مثبت است. خیلی‌ها آن‌را با صحبت‌های پر از نفرت و تهدید ترامپ مقایسه کرده بودند. عده‌ای هم به تعداد صفحات نامه نقد کرده بودند که شما آمریکایی‌ها را خیلی دست بالا گرفته‌اید که فکر کرده‌اید آمریکایی‌ها آنقدر فرهیخته هستند که این‌ها را بخوانند! بعضی به طنز گفته بودند باید نسخه لگویی از نامه درست می‌کردید.

دیروز در یکی از گروه‌های مجازی ارائه دکتر یاسر میردامادی با عنوان «سایه آرماگدون» و زیرعنوان «الهیات آخر الزمانی در سیاست خارجی دولت دوم ترامپ» را گوش دادم. جنگ یک تصویر واقعی دارد و تعدادی نقاب. برای تشخیص تصویر واقعی از تصاویر قلابی باید قطعات پازل را درست کنار هم بگذاریم تا تصویر ساخته شود. ارائه دکتر میردامادی قطعات دیگری از پازل را در اختیارم گذاشت.

کابینه و تیم یهودی ترامپ، لیندزی گراهام، استیو بنن، توییت‌های وزیر جنگ ترامپ، حتی موضع‌گیری پاپ لئون در محکوم کردن جنگ و این جمله مهم او که «خدا دعای کسانی را که جنگ را شروع می‌کنند قبول نمی‌کند...»

و قربانی کردن بچه‌ها در جزیره اپستین، و کل ماجرای قضیه اپستین، و حمله به مدرسه میناب و باورهای شیطانی حاکمان قدرتمندترین کشور جهان! وحشتناک است. باید سر فرصت همه را بنویسم. سر فرصت...

خبر بمباران منزل دکتر خرازی و شهادت همسر گرامی‌شان واقعا باورنکردنی بود. چرا دکتر خرازی؟ حمله به دکتر خرازی بعد از بعد از ترور دکتر لاریجانی آیا معنای مشخصی دارد؟ یعنی می‌خواهند به ما پیغام بدهند که این‌بار مذاکره‌کننده‌ها را ترور خواهیم کرد؟»