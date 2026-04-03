حسن بیادی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تلاش برخی برای ایجاد دو قطبی در کشور پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور با رئیس شورای اروپا مبنی بر اینکه در صورت پذیرش تمام شروط و تضامین مورد نظر، ایران، جنگ می‌تواند تمام شود، گفت: به نظر بنده سخنان آقای دکتر پرشکیان با رئیس شورای اروپا بسیار عالی و از آن بهتر و مهم‌تر نامه‌ای بود که ایشان به طور صادقانه و شفاف بر اساس سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در آن نکاتی را مطرح کرد.

وی ادامه داد: شروطی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است، خواسته همه حکمرانان و مسئولین کشور و مردم قهرمان تحت نظارت و دستور رهبری عزیزمان است البته این فعلا حداقل شروط برای مذاکره است و در آینده شروط دیگری تحت بندهای آن شروط اضافه و پیگیری خواهد شد. در هر صورت در این زمان حساس باید تکلیف‌مان را با دنیای استکبار و جیره‌خوارانشان در منطقه یکسره کنیم تا بتوانیم آینده روشن خود را برای مردم تضمین کنیم.

این فعال سیاسی با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی برخی از افراد در پی اظهارات رئیس‌جمهور گفت: در این میان با صد تاسف بعضی از کم‌عقل‌ها و نوعا تندروهای بی‌جیره و مواجب که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند خیال می‌کنند که هر مسئولی باید خواسته آنان را پاسخ داده و محقق کند و آنقدر پررو هستند که فکر می‌کنند رئیس‌جمهور هم باید فقط با آنان هماهنگ باشد.

بیادی گفت: در این شرایط حساس باید گوش به فرمان رهبری باشیم و از رزمندگان اسلام حمایت و آنان را دعا کنیم و خطر نفوذی‌ها را جدی بگیریم و مراقبت کنیم تا در این شرایط حساس گرانی و رفتارهای خارج از چارچوب مردم باغیرت‌مان را آزرده نکند.

وی درباره ضرورت اتحاد در شرایط فعلی و پرهیز از دوقطبی‌سازی گفت: در یک جامعه با حکمرانی به شیوه مردم‌سالاری مانند ایران، دوقطبی شدن سم مهلکی برای سودجویی توسط گروهی اندک است. خداوند تبارک و تعالی لعنت کند کسانی را که مواهب انقلاب از جمله جایگاه رهبری را به نفع خود مصادره می‌کنند و دیگران را مقابل رهبری و نظام قرار می‌دهند. شئونات و جایگاه رهبری متعلق به آحاد کشور و آزادیخواهان جهان است امیدوارم بحول و قوه الهی پس از جنگ تحمیلی رمضان این مسائل توسط بیانات شفاف و فرامین رهبر انقلاب بطور جدی حل و فصل شود ان‌شاءالله.

این فعال سیاسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزیابی‌اش از اظهارات متناقض ترامپ و بهانه او برای شروع جنگ که مدعی نجات مردم ایران بود تا اظهارات اخیر وی مبنی بر حمله به زیرساخت‌ها و اینکه قصد دارد ایران را به عصر حجر بازگرداند، گفت: کسانی که در جهان این تهدیدات را می‌شنوند بد نیست کمی تاریخ ایران عزیزمان و حداقل پیروزی رزمندگان اسلام را در زمان ۸ سال دفاع مقدس مطالعه کنند تا ببینند با حداقل امکانات چطور توانستند با تمام امکاناتی که جهان استکبار در اختیار صدام وحشی قرار می‌داد مقابله کنند و پیروز و فاتح آن جنگ نابرابر باشند.

وی ادامه داد: آنها باید بدانند مردم و جوانان غیور ما با همان فرهنگ ایثار و شهادت هستند و با همدلی و وفاق ملی و همکاری با برکت جبهه مقاومت بین‌المللی و آزادیخواهان دنیا در این جنگ نابرابر هم به پیروز قاطع خواهند رسید و هیمنه و غرور پوشالی آمریکا و رژیم غاصب و کودک‌کش و اذناب آنان را در منطقه خواهند شکست و آنان را با خفت و خواری از منطقه بیرون خواهند راند.

بیادی در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه جنگ به شکل زمینی و تلاش دشمنان برای تصرف جزایر، ارزیابی شما از روزهای آینده چیست، گفت: ظاهرا برنامه‌ریزی توهم‌گونه و دروغ‌های ترامپ وحشی توسط پنتاگون برای به اصطلاح «ضربه نهایی» از جمله حمله با گزینه‌های زمینی علیه جزایر و زیرساخت‌های نفتی ایران، از طریق تفنگداران و نیروهای کماندو نشان می‌دهد که مسیر جنگ نه به‌سمت کاهش تنش، بلکه به‌سوی یک تشدید مدیریت‌شده و تدریجی در حال انجام است اما همه می‌دانند که این طرح فقط برای کنترل قیمت حامل‌های انرژی است که خوشبختانه تیرشان به سنگ خورده و هر روز با اظهارات دیوانه‌وار ترامپ افزایش می‌یابد لذا بدانند که همه ما مردم و رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت مشتاقانه منتظر وجود منحوس آن جانیان بالفطره و کودک‌کش و مزدوران در تاریخ بشریت هستیم تا عمودی بیایند و افقی برگردند.

