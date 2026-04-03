حمله سپاه به شرکت آمریکایی Oracle

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ

همانگونه که هشدار داده بودیم در قبال ترور اشخاص ایرانی شرکت های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند را هدف قرار می‌دهیم، به دنبال انهدام زیرساخت های رایانه ابری شرکت آمریکایی آمازون در مقابل ترور سردار فتحعلی زاده، امروز هم زیرساخت های مرکز داده ها و رایانش شرکت آمریکایی اوراکل مستقر در امارات در پاسخ به شرکت آمریکایی "اوراکل oracle" مستقر در امارات در پاسخ به ترور دکتر خرازی و همسر ایشان مورد اصابت واقع شده است.

در صورت تکرار جنایات و وقوع ترور بعدی شرکت بعدی آماده دریافت پاسخ قاطع باشد.

و ما النصر الا من عندلله العزیز الحکیم

