حمله به انستیتو پاستور و شرکت‌های داروسازی جنگ تمام‌عیار با سلامت ملت ایران است

مشاور و دستیار رهبر انقلاب تصریح کرد: هدف قرار دادن انستیتو پاستور و شرکت‌های داروسازی جنگ تمام‌عیار با سلامت ملت ایران و مصداق بارز جنایت جنگی است.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار یادداشتی با عنوان «تروریسم دارویی آمریکا در لباس حقوق بشر!»، نوشت:

«هدف قراردادن انستیتو پاستور و شرکت‌های داروسازی جنگ تمام‌عیار با سلامت ملت ایران و مصداق بارز جنایت جنگی است.

آمریکا و رژیم صهیونی امروز پرده از چهره واقعی خود برداشته و ماهیت ضدبشری خود را در همه ابعاد عیان ساخته‌اند.»

