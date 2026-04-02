دست آمریکایی ها به تنگه هرمز نخواهد رسید

سوال: اگر موافق هستید از صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا ترامپ آغاز کنیم البته خیلی‌ها میگویند که اصلاً صحبت‌های او ارزش تحلیل کردن ندارد. نه اینکه ما بگوییم بعد از صحبت‌های اخیری که کرد خیلی از روسای مختلف و کشور‌های مختلف و نشریات و رسانه‌های مختلف تحلیلشان این بود که واقعاً این صحبت‌ها صحبت‌های قابل تحلیلی نیست. یعنی به لحاظ ارزش اصلا ارزش اینکه بخواهد راجع به آن تحلیل شود وجود ندارد، اما به هر حال مطالبی را مطرح کرد. راجع به عملیات زمینی، راجع به تنگه هرمز، یک حرف خیلی خنده داری زد. راجع به اینکه من ایران را به عصر حجر بازخواهم گرداند و صحبت‌های عجیب و غریب این چنینی

شکارچی: خدا قوت عرض می‌کنم به ملت قهرمان ایران. درود می‌فرستند به روح و ملکوتی امام و شهید امت و شهدای عزیز شهدای مردمی، شهدای مدرسه میناب و همه شهدای عزیز کشورمان به ویژه شهدایی که دیروز و امروز و فردا در حال تشییع هستند و مردم دارند با آنها وداع می‌کنند. شهید بزرگوار امیرسید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، شهید بزرگوار والا مقام و قهرمان خلیج فارس شهید تنگسیری و شهید اسحاقی و همه شهدای عزیز و والامقام دیگرمان. صحبت‌های ترامپ به شکلی است که هر وقت صحبت می‌کند، حقارت خودش را بیشتر برای جهانیان نمایان می‌کند و چون انسان پایداری نیست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بین‌المللی سیاستمداران جهان و کارشناسان نظامی جهان فرد دروغگو نمی‌تواند ثبات قدم داشته باشد و حرف‌هایش قابل اعتبار نیست، ولی به هر حال برای افکار عمومی جهان و افکار عمومی ملت خودمان خوب است که بپردازیم به بعضی از نکاتی که ایشان عنوان کرده. ترامپ با برآورد و محاسبات غلط وارد جنگ با ایران شد بدون هیچ توجیهی. براساس همان قلدری و یاغیگری که این فرد متجاوز و متوهم دارد، این تجاوز را علیه مردم ایران شروع کرد. علت اصلی این تجاوز دو تا مطلب است. یکی اینکه بدهکار صهیونیست‌ها است به علت پرونده‌ای که در اپستین دارد و مشکلاتی که برایش به وجود آمده. موساد، سازمان موساد اسرائیل یقه اش را گرفته و او را به چالش کشیده وادار می‌کند به یک سری حرکاتی که شاید خودش هم خیلی راضی نباشد به این موارد ولی به علت پرونده اخلاقی که آنجا دارد و آبروریزی که برای آمریکا بوجود آورده. این فردی که به عنوان رئیس جمهور از او نام برده می‌شود در هر حال به تله صهیونیست‌ها گرفتار شده و راه فرار هم برای خودش نمی‌بیند.

سوال: آبروریزی که الان در جنگ افتاده به نظر می‌رسد که از آبروریزی اپستین بیشتر دارد می‌شود؟

شکارچی: حالا به این هم می‌خواهم بپردازم. می‌شود گفت که ترامپ در طول تاریخ آمریکا دروغگو‌ترین، بی‌آبروترین و حقیرترین رئیس جمهور آمریکا است. نه اینکه حالا رئیس جمهور‌های روسای جمهور قبلی آمریکا علیه السلام بودند نخیر این معنایش این نیست. متاسفانه از زمانی که نطفه آمریکا بنا نهاده شده خوی تجاوزگری و یاغی گری در آمریکایی‌ها بوده. اول مردم سرزمین‌های آمریکا را قتل عام و مرتب جنگ و خونریزی کردند ولی این رئیس جمهور با آن رئیس جمهور‌های دیگر تفاوتش این است که حقیرترین، دروغگو‌ترین، بی آبروترین، پررو‌ترین و یاغی‌ترین است و به هر حال این صفات به ایشان کاملاً می‌چسبد و امروز دنیا هم باور کرده این موضوع را. برآورد و محاسبات غلطی هم داشت از مردم ایران، از نیرو‌های مسلح ایران، از رهبری ایران و از مسئولان عالی رتبه ایران بر اساس برآورد و محاسبه غلط وارد این جنگ شد. در جنگ دوازده روزه به شکلی و در جنگ فعلی به شکل دیگر با فریب مذاکره هر دو جنگ را شروع کرد و به دنیا نشان داد که آن فرمایشات امام شهید و قائد شهید ما در عمل چقدر دقیق است که مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد. همش خسارت و ضرر و زیان است و ثابت شد در هر دو جنگ در جنگ دوازده روزه و در جنگ فعلی، هفته اول جنگ بعد از آن فتنه هجدهم و نوزدهم دی که احساس غلطی به او هواداران و هم پیمانانش دست داده بود که جمهوری اسلامی در اوج ضعف به سر می‌برد و می‌شود تیر خلاصی را با اقدام نظامی همه جانبه به جمهوری اسلامی و کشور ایران و ملت ایران زد. با این محاسبه وارد جنگ شد. امروز می‌توانیم بگوییم تقریباً در پایان هفته پنجم این جنگ داریم به سر می‌بریم و هر روز و هر فتنه‌ای که پشت سر گذاشتیم ثابت شد هم به ارتش آمریکا و هم به مسئولان آمریکایی و هم به رژیم صهیونیستی و هم به سیاستمداران و ملت‌های جهان که آمریکا آنچه که از خودش نمایش می‌داد آن نیست. اینکه من ابرقدرت جهان هستم و تصمیم می‌گیرم و اجرا می‌کنم و باید بشود، این بزرگترین دستاورد ما است، این آن آمریکایی نیست که نمایش داده می‌شد و با این شعار همه‌ی ملت‌ها را چپاول، غارت و استثمار می‌کردند. جمهوری اسلامی و ملت ایران از این شعار پوش و توخالی رونمایی کردند و این را به نمایش گذاشتند واقعیت و حقیقتش را. این بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی در این جنگ است. امروز آمریکا اعتبار ۸ اسفند را دیگر در دنیا ندارد. اعتبار ۹ اسفند را هم ندارد. اعتبار ده اسفند را هم ندارد. هرچه پیش آمدیم این اعتبار شکسته شد و از بین رفت. یک روزی مرتب آمریکایی‌ها می‌گفتند که ما گزینه‌های خاصی روی میز داریم. وقتی می‌خواستند تهدید کنند ایران اسلامی و ملت شرافتمند ایران را خیلی‌ها به درست به غلط تحلیل می‌کردند. پرهیز می‌کردند که یک وقت این چیز‌هایی که روی میز قرار گرفتند و برگه‌هایی که اینها روی میز گذاشته‌اند اینها یک وقت عملیاتی نشوند. شدیدترین تهدید آمریکا که گزینه روی میز بود به منصه ظهور درآمد و مشخص شد که آمریکا طبل توخالی و ببر کاغذی بیش نیست. این را ملت سلحشور ایران، رزمندگان اسلام در نیرو‌های مسلح، مسئولان ثابت قدم کشور و در راس چه امام شهیدمان و چه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای دقیق این را توصیف کردند که به هر حال آمریکا فقط زبان زور سرش می‌شود. وقتی با زور در مقابل آمریکایی‌ها آرایش گرفته شود آمریکایی‌ها به زودی عقب نشینی می‌کنند. یک سری مسائلی که ترامپ دیشب در سخنرانیش گفته. گفت که ما نیرو‌های مسلح و نیرو‌های دریایی را نابود کردیم. برای چندمین بار این را گفت. یک سوال می‌کنیم اگر شما اینها را نابود کردید از مریخ دارد به روی سر فرماندهان و افسران شما موشک می‌بارد؟ تجهیزات پیشرفته شما دارد در منطقه نابود می‌شود، مراکز اقتصادی و شرکت‌های آمریکایی زیر ضربات دارند نابود می‌شود. اینها چطور دارد نابود می‌شود؟ اگر نیرو‌های مسلح ایران ضعیف شده‌اند دنیا این را می‌فهمد. یک نفر در حالت خواب هم چنین تحلیلی نمی‌کند. چی نابود شده؟ کجا نابود شده؟ شما پیشرفته‌ترین ناو‌های خودتان را به منطقه آوردید که با اسم این ناو‌ها نفت مناطق نفت خیز جهان و ثروت ملت‌ها را چپاول می‌کردید. سران بسیاری از کشور‌ها را در رعب و وحشت و ترس قرار می‌دادید و از آنها زورگیری و منابع آنها را غارت می‌کردید با اسم این تجهیزات، با اسم ناو آبراهام لینکلن، با اسم ناو جرارد فورد، با اسم هواپیما‌های پیشرفته نسل پنجم اف ۳۵ و موشک‌های تاماهاک و همه تجهیزاتی که دارید. امروز نیرو‌های مسلح ایران به پشتوانه مردم عزیز و البته با توکل به خداوند متعال و اراده الهی که دارند همه اینها را به چالش کشیده‌اند. ناکارآمدی همه تجهیزات پیشرفته شما را به جهانیان نشان داده‌اند. برای اولین بار است که روی این کره زمین یک هواپیمای آواکس که حدود ۷۰۰ میلیون دلار قیمتش است با تجهیزات بسیار پیشرفته مرکز فرماندهی و کنترل هوایی و پیشرفته‌ترین هواپیما در این زمینه است با پهپاد کمتر از ۳۰ هزار دلاری مورد اصابت قرار می‌گیرد و آبروی شما روی کره زمین دارد می‌رود. ده تا از هواپیما‌های سوخت‌رسان شما از رده خارج و منهدم شد. هواپیما‌های F۱۸ F۱۶، F۱۵ و بیش از ۱۵۰ پهپاد‌های پیشرفته‌ای که قیمت‌های بسیار گران دارند. MQ۹ قیمتش سی میلیون دلار است و روزانه دارد مورد اصابت قرار می‌گیرد. قبلاً پدافند ما آسیبی دید. در همین فرصتی که بعد از جنگ دوازده روزه تا همین جنگ فعلی، دانشمندان جوان ما در اختیار داشتند در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در سامانه پدافند یکپارچه پدافند هوایی کشور توانستند به تجهیزات بسیار پیشرفته دستیابی پیدا کنند و بسیاری از اینها را ساقط کنند. امروز امنیت شما را گرفته‌اند. یک روزی حرف از گنبد آهنین در رژیم صهیونیستی زده میشد که هیچ سلاحی قادر به ورود و نفوذ بر سرزمین‌های اشغالی نخواهد بود. تمام این منطقه را شما مسلح کردید به سامانه‌های پیشرفت پدافند هوایی جهان که در این جنگ ناکارآمدی اینها کاملاً عیان شد در مقابل قدرتی که جمهوری اسلامی از خودش نشان داد. اگر مثلاً در جنگ دوازده روزه تعداد قابل توجهی از پهپاد‌های ما قدرت نفوذ به سرزمین‌های اشغالی را نداشتند، امروز میگویم که بیشترین درصد اینها دارند فرود می‌آیند بر سر رژیم مفلوک صهیونیستی و در پایگاه های آمریکا در منطقه. بیش از پنجاه سال سرمایه گذاری در پایگاه‌های منطقه کردند. ۱۷ پایگاه را تجهیز کردند به پیشرفته‌ترین تجهیزات. کی نابود شده؟ کدام نیروی مسلح نابود شده؟ چرا دستاوردسازی می‌کنید در پس این شکست بسیار حقیرانه‌ ارتش آمریکا و رژیم آمریکا به سرپرستی و به مسئولیت این آدم نادان و متوهم؟

سوال: چون دنبال راه خروج می‌گردند؟

شکارچی: بله می‌خواهید دستاورد سازی کنید. شما هیچ دستاوردی نداشتید. شما از روز اول جنگ، یک مرحله عقب نشینی را نمایان کردید. شما میخواستید نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنید. شما میخواستید همه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی را نابود کنید. شما میگفتید که ما باید بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنیم. شما ابتدا میگفتید که ایران ۴۸ ساعت بیشتر دوام نخواهد آورد در مقابل آمریکا. الان هفته پنجم است و ما حتی نه پایگاه‌های آمریکا در منطقه که مخفیگاه‌های افسران و فرماندهان شما را البته با کمک مردم مسلمان کمک می‌کنند در این زمینه مخفیگاه‌های شما را کشف می‌کنیم و سلاح‌های مرگبار خودمان را بر سر آنها میریزیم. در طول تاریخ آمریکا، آمریکا اینقدر تحقیر نشده بود که ترامپ آمریکا را تحقیر کرده بود که ارتش آمریکا را ذلیل کرد. امروزه ارتش آمریکا اصلا روحیه جنگیدن ندارد. ارتشی که از پایگاه‌های خودش فرار کند و برود در مراکز تجاری و در هتل‌ها پناه بگیرد که زیر ضرب نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی قرار نگیرد. این چه ارتشی است؟ می‌شود گفت ارتش قدرتمند جهان ارتش فراری از مواضع اصلی خودش و پناه بردن به مراکز غیر نظامی که با توجه به سلاح‌های نقطه زنی که داریم و برای اینکه آسیب به مردم منطقه وارد نشود مستقیما داریم مراکز مخفیگاه اینها را مورد اصابت قرار می‌دهیم. در همین ۳ - ۴ روز گذشته صد‌ها کشته و مجروح اینها دادند. سرمایه گذاری‌هایی که در شرکت‌های اقتصادی کرده‌اند. شما مثلا فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان را مورد اصابت قرار دادید که این متعلق به مردم است. آنجا مرکز نظامی نیست، ولی ما مراکزی را از شما زیر ضربه بردیم که مواد اولیه ساخت همین تجهیزات نظامی که باهاش قیافه می‌گیرید و باهاش اف سی و پنج و موشک و ناو و بالگرد و زیر دریایی درست می‌کنید. اینها را ما زیر ضربه بردیم و ضربات بسیار خسارت باری را وارد کردیم به مراتب بیشتر از آنچه که گفته می‌شود. یکی از این شرکت‌ها به لحاظ ریالی حدود دو برابر کل فولاد مبارکه اصفهان سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌اش هم برای آمریکایی‌ها است محصولش هم برای آمریکایی‌ها می‌رود که سال‌های سال قابل بازسازی نخواهد بود. این دستاوردسازی هم راه به جایی نخواهد برد. نمی شود شما بخواهید با سخنرانی، با توئیت، با الفاظی که در شان آدم معمولی هم نیست، این شکست را جبران کرد. جایی می‌گویند که مهمات ایران نابود و تمام شده. خیلی ناچیز به بخش‌های تولید سلاح‌های راهبردی ما، موشک‌ها و پهبادها و بخش‌های جنگ الکترونیک و سامانه‌های نوین پدافند هوایی آسیب جزئی وارد شده. عرضم اینجاست که شما هیچ اطلاعی از آنجا ندارید. اصلاً نمی‌دانید کجا هست که بخواهید کاری کنید و اگر هم بدانید در جا‌هایی است که امکان اقدام روی آن نخواهید داشت. هم نمیدانید و هم امکان اقدام ندارید. ما دستمان پر است برای ادامه این جنگ و هیچ جایی نگرانی نداریم. مردم هم نباید نگران باشند البته ما جنگ طلب نیستیم. ما مورد تجوز قرار گرفته‌ایم، باید این خسارت‌هایی که به مردم ما وارد کرده‌اند را پاسخ دهند. شما که اولین بمب‌ها و موشک‌های تاماهاک را به یک مدرسه با سنین پایین کودک دختر و پسر در میناب شلیک کردید و بیش از صد و شصت کودک را به خاک و خون کشیدید. آخه می‌شود گفت این ارتش قدرتمندی است که شروع کارش و شروع جنگش با کودکان است. با کودکان زیر سن بلوغ که تازه یاد گرفته‌اند نقاشی بکشند. تازه یاد گرفته‌اند بنویسند. تازه یاد گرفته‌اند بخوانند. این استیصال کشوری مثل آمریکا و رئیس جمهوری مثل ترامپ را افشا می‌کند. پیش بینی کرده بودید که اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی را ترور کنید، کشور بدون رهبر به زودی از هم خواهد پاشید. پس شما اصلا از ساختار جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی ندارید. در خواب غفلت و خرگوشی به سر می‌برید. این خیلی مهم است. این چه برآوردی است؟ رهبری شهید ما رضوان الله تعالی علیه نسخه‌ای را تنظیم کردند برای نظام جمهوری اسلامی و برای ملت ایران در ظلم‌ستیزی و مقابله با استکبار جهانی که بسیاری از نقاط هدف این نقشه هنوز پیاده‌ نشده و در حال پیاده‌سازی است و طبق همان نقشه نظام دارد پیش می‌رود و جمهوری اسلامی ساختاری دارد که در کمترین زمان ممکن در اوج جنگ و در بمباران رهبر تعیین می‌کند و آن رهبر بلافاصله شروع می‌کند به تصمیم گیری و هدایت. هم هدایت نیرو‌های مسلح، هم هدایت مردم و هم هدایت مسئولان و هیچ خدشه‌ای به نظام وارد نمی‌شود. ساختار ما که ساختار آمریکا نیست. ساختار ما که ساختار کشور‌های دیگر نیست. ساختار ما بسیار مستحکم و ریشه دار است و شما هیچ وقت نخواهید توانست نظام را فروپاشی کنید.

سوال: موضوع عملیات زمینی بیش از این هم راجع به آن صحبت کرده‌اند و الان هم دارند راجع به آن صحبت می‌کنند و بحث تنگه هرمز که گاهی رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ما تنگه هرمز را باز می‌کنیم. گاهی اوقات می‌گوید که ما باهاش کاری نداریم باید برود خودش باز کند. پیش‌بینی‌تان چیست و فکر می‌کنید که آنها چقدر در این تصمیم هستند که عملیات زمینی انجام دهند و اگر اتفاق بیفتد پیش میرود؟

شکارچی: اولا ما منتظر هستیم برای عملیات زمینی آمریکا. انتظار میکشیم که آغاز شود. چون درسی به آنها خواهیم داد که تا ابد به هیچ کشوری و به ضعیف‌ترین کشور دنیا هم تجاوز نکنند. قصد تجاوز نکنند. این آمادگی را نیرو‌های مسلح ما دارند.

سوال: یک بار شما گفتید که ما مچاله شان می‌کنیم؟

شکارچی: اتفاقاً در درگیری‌های نزدیک و رودررو و چهره به چهره بلایی به سر آمریکایی‌ها می‌آوریم که دیگر هیچکس دیگر عضو ارتش آمریکا نشود. در دنیا یعنی آنقدر وحشت ایجاد شود، قتلگاهی برای آنها درست شود که تا چند نسل آینده آمریکا برای عضویت در ارتش آمریکا داوطلب نشوند. این آمادگی را داریم. اتفاقا انتظار می‌کشیم. حالا ممکن است دست به این خطای راهبردی هم بزنند. مشکل خاصی ندارد. ما از راه دور با شما جنگیدیم و شما را به چالش کشیدیم. بیچاره‌تان کرده‌ایم. امروز فرار کردید از پایگاه‌های خودتان رفته‌اید. مردم منطقه را سپر خودتان قرار داده‌اید. بندر‌های تجاری، کارخانجات، شرکت‌های اقتصادی، هتل‌ها اینها را شما به عنوان پناهگاه در آنها مخفی می‌شوید برای اینکه تلفات ندهید. خبری از این پناهگاه‌ها و سپر انسانی و اینها نیست و ما بسیار قدرتمندانه آمادگی داریم برای همچین صحنه‌ای. امیدواریم این شعار باشد ولی اگر شعار نباشد همچین اتفاقی خواهد افتاد. این شکی درش نیست. ما هر چی گفتیم عمل کردیم. تا الان هرچه اعلام کردیم عمل کردیم. یعنی هیچی را نگفتیم که عمل نکرده باشیم.

سوال: تغییر راهبرد هم داشتیم. یعنی اول راهبرد چشم در برابر چشم بود، الان سر در برابر چشم؟

شکارچی: نه. این را دوستانمان می‌گویند اشکالی ندارد بگویند ولی ما فراتر از این داریم. داریم می‌گوییم هر اتفاقی، هر خسارتی که به جمهوری اسلامی وارد می‌شود تا لحظه پشیمانی و برداشتن سایه جنگ از سر ملت ایران پیش می‌رویم. گلوی دشمن را با پنجه‌های آهنین مردم و نیرو‌های مسلح این قدر می‌فشاریم تا خفه شود. ان‌شاءالله به حول قوه الهی اینکه سر بزنند، سر بزنیم؛ چشم بزنند، چشم بزنیم، راهبرد ما نیست. راهبرد ما تنبیه متجاوز تا پشیمانی صد درصد است. اینکه سایه جنگ از این ملت برداشته شود این نیست که امروز آتش‌بسی را اعلام می‌کنند، فردا دوباره به بهانه‌های مختلف تجاوز کنند به این کشور و همین طور مردم را در اضطراب و نگرانی قرار دهند. الحمدالله مردم ما مردم آگاه، پیش‌کسوت، مقاوم و با بصیرتی هستند. شما توی هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌کنید مردم با زبان روزه هر شب هر روز در کف خیابان باشند، برای مقابله با آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی و حمایت از نیرو‌های مسلح و مسئولانشان. من به عنوان نظامی شرمنده بچه چهار ساله و پنج ساله‌ای هستم که مشتش را محکم گره می‌کند. زیر بمباران صدای بمب را می‌شنود ولی شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد و مردم را ترغیب می‌کند به شعار دادن یک بچه چهارساله و پنج ساله که الحمدالله صداوسیما توی این قضیه برای مستندسازی این اقدامات خیلی خوب عمل کرد. بنده شرمنده‌ام. من پای این بچه را باید ببوسم. کسی نیستم در مقابل مردم شریف ایران و مردم شجاع این کشور. این ظرفیت بسیار بزرگی که جمهوری اسلامی دارد این جمهوری اسلامی و این کشور شکست‌ناپذیره. این را دنیا فهمیده. امروز برای همین هم بسیاری از کشور‌های دنیا محکوم می‌کنند آمریکایی‌ها را بر این تجاوزی که مرتکب شدند. بسیاری از هم پیمانان آمریکا حاضر نیستند همراهی کنند آمریکایی‌ها را. چون دارند می‌بینند و برآورد دقیقی دارند عمق این فاجعه و ادامه حضور آمریکا را در منطقه. تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به هیچ عنوان آمریکایی‌ها دستشان به تنگه هرمز نخواهد رسید. ثانیاً اصلاً تنگه هرمز به اون‌ها چه ربطی دارد؟ راهبرد ما اینه که آمریکایی‌ها باید از منطقه غرب آسیا خارج شوند. کم کم دارد این اتفاق میفتد. راهبرد همه ملت‌های این منطقه و ملت مصیبت‌زده، ناامنی هاییست که آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا ایجاد کردند. از زمانی که آمریکایی‌ها پایشان به منطقه غرب آسیا باز شده کجا را امنیت بخشیدند؟ امروز اتفاقاً به دولتمردان کشور‌های همسایه خودمان می‌گوییم، ما یک کشور مسلمانیم. ملت مان مسلمان است. قرآن ما قرآن شماست. قرآن شما قرآن ماست. پیامبر ما پیامبر شماست. پیامبر شما پیامبر ماست. بالاتر از همه خدای ما خدای شماست. خدای شما هم خدای ماست. شما چرا سرمایه تان را اختیار آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی قرار می‌دهید که بر سر مسلمان‌ها بمب بریزند. مسلمان‌ها را قتل عام کنند. چرا باید سرمایه مسلمان‌ها زیر آتش آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بسوزد و نابود شود.

سوال: و بعد اونجا تحقیر شوید و به شما توهین کنند. ما یک میهمانی داشتیم گفت من به عنوان یک مسلمان ناراحتم از توهینی که ترامپ به پادشاه عربستان کرد؟

شکارچی: گاو شیرده آخر این حقارت برای مسلمان‌ها برای امت اسلامی واقعاً جای تاسف دارد ما با دو گروه در واقع مواجه هستیم در این منطقه یک گروهی که حقاً نمیخواهند به آمریکایی‌ها همراهی کنند امروز هم پشیمانند که چرا توی کشورهایشان این پایگاه‌ها ایجاد شده که تو به این گروه توصیه می‌کنیم که ان‌شاءالله کمک کنید آمریکایی‌ها را از منطقه خارج کنیم در سایه امنیت برای خودتان و برای ملت تان ان‌شاءالله افتخاراتی بیافرینید کنار همدیگر زندگی کنیم یک زندگی مسالمت‌آمیز و بدون تهدید، بدون رعب و

وحشت برای ملت شما این یک.

یک بخش کوچک‌تری هستند که هنوز داردن همراهی می‌کنند آمریکایی‌ها را ترغیب می‌کنند تشویق می‌کنند می‌گوییم شما مطمئن باشید که آمریکا در این جنگ شکست قطعی خواهد کرد اونی که باید باهاش زندگی کنید جمهوری اسلامی است به آینده فکر کنید به آینده خودتان و ملت تان فکر کنید دست بدهید به جمهوری اسلامی کشور مسلمان چرا به کفار و مشرکین و منافقین دارید کمک می‌کنید چرا باید منابع انرژی و سوخت شما برود شود بنزین هواپیما اف سی و پنج، بمب سنگر شکن به سر ملت مسلمان ریخته بشود بیایید دست به دست هم بدهیم اون غده سرطانی را از این روی کره زمین محوش بکنیم نه با قدرت نظامی همین که دست به دست هم بدهیم آن محو خواهد شد همین که شما حمایت نکنید کمک نکنید به رژیم صهیونیستی دخل رژیم صهیونیستی خواهد آمد و امروز هم توی مرز فروپاشی است این رژیم این هم نکته دوم.

یک صحبتی با ملت مسلمان و همه امت اسلامی توی این منطقه داریم سکوت نکنید در مقابل این تجاوز آمریکا بخواهید از دولتمردان تان بخواهید شما کمتر از مردم آمریکا نیستید که می‌ایند کف خیابان چند میلیون چندین میلیون نفر علیه دولتشان و کمک می‌کنند برای مقابله با این جنگ و این تجاوز، این خونریزی که آمریکایی‌ها راه‌اندازی کردند و یا رژیم صهیونیستی شما مسلمانید قرآن از شما این را خواسته شما بیایید کف خیابان بخواهید این را دولتمردان را وادار کنید در واقع به عدم همراهی با آمریکا و جمع کردن این پایگاه‌های نحثی منشا و درواقع مبدا هر نا امنی توی این منطقه هستند شک هم نکنیم به اینکه به هر حال در روزگاری نه چندان دور در نظم نوین جهانی آمریکایی‌ها جایگاهی نخواهند داشت یک لطف خداوند به مردم مسلمان کرده که رئیس جمهور آمریکا شده ترامپ یک آدم متوهم، مغرور، سرمست که من فکر می‌کنم بسیاری از حرف‌هایی که می‌زند از روی سرمستی است و ایشان هم توصیه می‌کنیم می‌گوییم هر وقت می‌خو‌های حرف بزنی یه کمی از مستی بیا بیرون یه قدمی بزن یه اکسیژن تنفس کن از این مستی کمی بیا بیرون بعد حرف بزن مسخره نکنند تو را در دنیا، واقعیت امر در آینده باید یک کتابی به نام رئیس‌جمهور دروغ‌گو نوشت و به نسل‌های بعدی این را منتقل کرد که در تمام دنیا در سطح بین الملل و جوامع مسلمان غیر مسلمان این در واقع منتشر بشود.

سوال: بحث پیش‌بینی روز‌های آینده است شما خودتان برای روز‌های آتی چه اتفاقاتی پیش بینی می‌کنید؟

شکارچی: ببینید بنده می‌خواهم عرض بکنم که آمریکایی‌ها به دنبال راه فرار آبرومندانه از این فاجعه‌ای که خودشان ایجاد کردند هستند اون‌ها پذیرفته‌اند که شکست خوردند ولی بیان این شکست و اعتراف به این شکست خیلی برایشان سخت است ممکنه دست به تحرکاتی هم بزنند و البته هم شکست‌های بیشتری خواهند خورد هم به حقارت بیشتری خواهند رسید یعنی شکی در این نیست به هر حال نادان‌ها و احمق‌ها ممکن است دست به هر کاری بزنند ولی من می‌خواهم در آینده نه چندان دور آمریکایی‌ها مجبور میشوند سناریو‌های و راهبرد‌های خودشان را تغییر بدهند بالاخره یه سری مسئولان عاقل‌تری در آمریکا وجود دارند این ضرباتی که ترامپ رئیس‌جمهور متوهم آمریکا به آمریکا وارد کرده می‌گوید من پنج سال پیروزی خلق کردم ما می‌خواهیم بگوییم پنج سال نابودی برای آمریکا شما خلق کردید هیچ دستاوردی که نداشتید آمریکا را حداقل از اون شعار‌های فریبنده‌ای که با آن شعار‌ها را مردم را ملت‌ها را استثمار می‌کرد پرده رویش بود این پرده را برداشتید نمایان کردید و همه دنیا فهمیدند که آمریکا یک پوشالی و زبونی بیشتر نیست و نباید تا الان از این قدرت پوشالی واهمه‌ای می‌داشتند و می‌ترسیدند به دنبال فرار آبرومندانه هستند حالا ما بحثمان این است که اگر آمریکایی‌ها یک مرتبه یک چیزی را اعلام کردند نه ما آنها را رها نخواهیم کرد ما تقاص شهدا و تقاص خسارت، تقاص مردممان را خواهیم گرفت رها نمی‌کنیم ما گلوی آمریکا را می‌فشاریم باید جبران بشود این خسارت‌ها ما که تجاوز نکردیم که امروز بدهکار باشیم متجاوز باید تنبیه بشود ابزار‌های گوناگونی داریم برای این موضوع اعم از ابزار‌های سیاسی و نظامی، اقتصادی و به هرحال ما رها نمی‌کنیم آمریکا را تو تقاص را نگیریم این جوری نیست که مثل جنگ دوازده روزه ترامپ یکدفعه کلمه آتش‌بسی را به زبان بیاورد و بعداً دوباره خودش را آماده بکند ضعف‌هایش را و مرتفع بکند و مجدداً تجاوز بکند یا فتنه‌ای مثل فتنه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه ایجاد بکند که به تعبیر بعضی از دوستان، رزمندگان اسلام پشت در خیمه قدرت آمریکا رسیده‌اند این فاصله خیلی کم شد برای اون پیروزی که ما به اون می‌اندیشیم البته ما الان همین الان پیروز میدانیم الحمدالله به لطف خدا به فضل الهی ولی این پیروزی را کافی نمی‌دانیم این پیروزی‌هایی که تا الان بدست آوردیم این را کافی نمی‌دانیم البته در جنگ هم خسارت‌های هم دیدیم ولی خسارت‌هایی که ما دیدیم به مراتب کم‌تر از خسارت‌هایی است که آمریکایی‌ها دیدند من فقط به یک قلم اشاره می‌کنم به یک

قلم در حوزه نظامی بیش از سی میلیارد دلار تا الان آمریکایی‌ها از این جنگ خسارت فقط دیدند اونی که هزینه کردند را کار نداریم خسارتی که وارد شده آمریکایی‌ها بیش از سی میلیارد دلار است دو برابر سه برابر این همه هزینه کردند در واقع تا الان و این سرمایه آمریکا را به هدر دادند هیچ دستاوردی هم نداشتند هر چه این جنگ طولانی‌تر بشود حقارت و شکست آمریکا بیشتر خواهد شد از دید ما این برآورد ماست هر برآوردی هم کردیم تا الان الحمدالله درست بوده به دلیلی که به توانایی‌های خودمان و به توانایی‌های ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که البته ایمش را باید بگذاریم به ناتوانی‌های اون‌ها اشراف اطلاعاتی داریم این هم یک نگاه، من عرضم این هست که که امروز به یک باوری ایجاد شد برای جهان که آمریکا دیگر قدرت نیست حقی هم در این تجاوزات ندارد به نا حق تجاوز کرده و قدرت خودش را هم فروپاشی کرد مطمئناً روابط سیاسی جمهوری اسلامی قوی‌تر از چهل و هفت سال گذشته خواهد شد قدرت دفاعی ما هم به چند برابر افزایش پیدا خواهد کرد اصلاً شک نباید بکنیم ترمیم می‌کنیم این خسارت‌ها را البته یقه اون‌ها را می‌گیریم و از اون‌ها می‌گیریم این خسارت‌ها را ولو به زور این خسارت‌ها را باید بدهند کوتاه نخواهیم آمد ابزار‌هایی برای دریافت این خسارت‌ها داریم تنگه هرمز هم در کنترل هوشمند جمهوری اسلامی هست و خواهد بود و فقط آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها حق استفاده از این تنگه را نخواهند داشت.

