ظریف خطاب به وزیر جنگ آمریکا
زمانی که نیاکان شما در عصر حجر بودند، ایران در قلب گهواره تمدن بود
وزیر خارجه پیشین ایران در واکنش به تهدید وزیر جنگ آمریکا نوشت: زمانی که نیاکان شما در عصر حجر بودند، ایران در قلب گهواره تمدن بود.
به گزارش ایلنا، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات جنگطلبانه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد.
ظریف نوشت: «ایران در قلب گهوارهٔ تمدن ایستاده بود، در حالیکه نیاکان شما در اروپا (چون آن زمان آمریکا اساساً روی نقشه نبود) هنوز در عصر حجر بودند، صورتهایشان را رنگ میکردند و با چماق به جان هم میافتادند. ما نظم، قانون و هنر حکمرانی را آموزش دادیم. افسوس که هیچیک از آن به برخی نوادگان متکبر و نادان نرسید.»