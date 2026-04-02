خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ظریف خطاب به وزیر جنگ آمریکا

زمانی که نیاکان شما در عصر حجر بودند، ایران در قلب گهواره تمدن بود

کد خبر : 1768648
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه پیشین ایران در واکنش به تهدید وزیر جنگ آمریکا نوشت: زمانی که نیاکان شما در عصر حجر بودند، ایران در قلب گهواره تمدن بود.

به گزارش ایلنا، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات جنگ‌طلبانه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد.

 

ظریف نوشت: «ایران در قلب گهوارهٔ تمدن ایستاده بود، در حالی‌که نیاکان شما در اروپا (چون آن زمان آمریکا اساساً روی نقشه نبود) هنوز در عصر حجر بودند، صورت‌هایشان را رنگ می‌کردند و با چماق به جان هم می‌افتادند. ما نظم، قانون و هنر حکمرانی را آموزش دادیم. افسوس که هیچ‌یک از آن به برخی نوادگان متکبر و نادان نرسید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار