در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه مطرح شد؛
تاکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع مشروع از حاکمیت، امنیت ملی و تمامیت سرزمینی خود
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در خصوص آخرین وضعیت تحولات منطقهای و بینالمللی در پرتو تداوم تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.
وزیر خارجه کشورمان در این تماس تلفنی با تاکید بر حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع از حاکمیت، امنیت ملی و تمامیت سرزمینی خود، حملات تجاوزکارانه به زیرساخت های کشور از جمله دانشگاه ها، پل ها و مراکز علمی را به شدت محکوم کرد.
عراقچی با اشاره به وضعیت ناامنی تحمیلی در تنگه هرمز، آن را ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و تصریح کرد: «در حال حاضر، تردد شناورهای کشورهایی که در تجاوز نظامی علیه ایران دخیل نیستند، با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برقرار است.»
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن محکومیت تحرکات آمریکا و برخی کشورها در شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران، تاکید کرد که هرگونه اقدام تحریکآمیز متجاوزان و حامیان آنها، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت تنگه هرمز، صرفاً موجب پیچیدهتر شدن اوضاع خواهد شد. وی تاکید کرد صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت در خصوص تنگه هرمز نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل می شود.
عراقچی همچنین با محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن فرهنگی، از جمله کلیسای ارتدوکس در تهران، این اقدامات را نقض آشکار مقررات بینالمللی دانست و بر ضرورت واکنش صریح و قاطع همه کشورها و مجامع بینالمللی به خصوص یونسکو در برابر این اقدامات مجرمانه تأکید کرد.
وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز با تأکید مجدد بر موضع کشورش در محکومیت تداوم تجاوز نظامی علیه ایران، همتای ایرانی خود را در جریان تماسها و رایزنیهای مستمر مسکو با کشورهای منطقه در راستای کاهش تنشها قرار داد.
لاوروف با تأکید بر ضرورت بازگشت همه طرفها به مسیر دیپلماسی و حلوفصل سیاسی بحران، از ارائه ابتکارات و پیشنهادهایی از سوی روسیه برای کاهش تنشها و مدیریت بحران در منطقه خبر داد
وزرای امور خارجه ایران و روسیه همچنین بر تداوم رایزنیها و هماهنگیهای در حوزه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی توافق کردند.