پیام تسلیت روحانی به سید کمال خرازی

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرانقدر جناب آقای دکتر سید کمال خرازی

خبر حمله ناجوانمردانه تروریستی به آن برادر فداکار و خدمتگزار و خانواده گرامی‌تان که به شهادت همسر گرانمایه و باایمانتان انجامید، از سویی موجب تأسف فراوان به سبب فقدان آن همسر وفادار و از سوی دیگر موجب شکر به درگاه الهی بابت رفع خطر از آن شخصیت ارزشمند گردید.

دشمن ایران‌ستیز همه خادمانی را که اندیشه ایران دارند و راه عزّت ایرانیان را می‌گشایند، هدف نخست خود قرار داده است، گرچه به رغم نیت پلید آنان، با نصرت الهی، مسیر نورانی خدمت، همواره پر رهرو باقی خواهد ماند.

برای آن همسنگر دانشمند و پرتلاش، عافیت کامل و توفیق بیش از پیش در خدمت به اسلام و ایران مسألت دارم.»