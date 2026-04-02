واکنش وزیر امور خارجه به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج نوشت: «هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله پل‌های نیمه‌کاره، هرگز ایرانیان را به تسلیم وادار نخواهد کرد.

این اقدامات تنها نشان‌دهنده شکست و فروپاشی اخلاقیِ دشمنی است که دچار آشفتگی و استیصال شده است. هر پل و هر ساختمانی، دوباره و این‌بار مستحکم‌تر ساخته خواهد شد؛ اما آنچه هرگز ترمیم نخواهد شد، آسیبی است که به جایگاه، اعتبار و اعتماد به آمریکا وارد شده است.»

انتهای پیام/