واکنش وزیر امور خارجه به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج نوشت: هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی هرگز ایرانیان را به تسلیم وادار نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج نوشت: «هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، از جمله پلهای نیمهکاره، هرگز ایرانیان را به تسلیم وادار نخواهد کرد.
این اقدامات تنها نشاندهنده شکست و فروپاشی اخلاقیِ دشمنی است که دچار آشفتگی و استیصال شده است. هر پل و هر ساختمانی، دوباره و اینبار مستحکمتر ساخته خواهد شد؛ اما آنچه هرگز ترمیم نخواهد شد، آسیبی است که به جایگاه، اعتبار و اعتماد به آمریکا وارد شده است.»