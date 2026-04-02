واکنش وزیر امور خارجه به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به هدف قرار گرفتن پل بی-۱ کرج نوشت: هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی هرگز ایرانیان را به تسلیم وادار نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هدف  قرار گرفتن پل بی-۱ کرج نوشت: «هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله پل‌های نیمه‌کاره، هرگز ایرانیان را به تسلیم وادار نخواهد کرد.

این اقدامات تنها نشان‌دهنده شکست و فروپاشی اخلاقیِ دشمنی است که دچار آشفتگی و استیصال شده است. هر پل و هر ساختمانی، دوباره و این‌بار مستحکم‌تر ساخته خواهد شد؛ اما آنچه هرگز ترمیم نخواهد شد، آسیبی است که به جایگاه، اعتبار و اعتماد به آمریکا وارد شده است.»

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
