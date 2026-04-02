فرمانده نیروی هوافضای سپاه خطاب به وزیر جنگ آمریکا: آیا سنگ قبرهایتان را آماده کردهاید؟
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویر قبل و بعد از انهدام مرکز تجمع اسکادران هوایی ارتش تروریست آمریکا در پایگاه «الخرج» عربستان سعودی خطاب به وزیر جنگ آمریکا گفت: آیا سنگ قبرهایتان را آماده کردهاید؟
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر جنگ آمریکا نوشت:
