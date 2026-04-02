۱۳ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶:۱۹

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خطاب به وزیر جنگ آمریکا: آیا سنگ قبرهایتان را آماده کرده‌اید؟

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویر قبل و بعد از انهدام مرکز تجمع اسکادران هوایی ارتش تروریست آمریکا در پایگاه «الخرج» عربستان سعودی خطاب به وزیر جنگ آمریکا گفت: آیا سنگ قبرهایتان را آماده کرده‌اید؟