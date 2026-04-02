به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «حمله و آسیب به بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و انستیتو پاستور به عنوان مرکز پژوهش پزشکی در ایران چه پیامی دارد؟ به عنوان یک پزشک متخصص از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ، سازمان پزشکان بدون مرز و تمام پزشکان دنیا می‌خواهم در برابر این جنایت آشکار علیه بشریت واکنش نشان دهند.»

