خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش پزشکیان به حمله به بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی

کد خبر : 1768623
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور به حمله و آسیب به بیمارستان ها و شرکتهای دارویی و انستیتوپاستور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «حمله و آسیب به بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و انستیتو پاستور به عنوان مرکز پژوهش پزشکی در ایران چه پیامی دارد؟ به عنوان یک پزشک متخصص از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ، سازمان پزشکان بدون مرز و تمام پزشکان دنیا می‌خواهم در برابر این جنایت آشکار علیه بشریت واکنش نشان دهند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار