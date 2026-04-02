واکنش تهران به تهدید ترامپ برای بازگرداندن ایران به عصر حجر

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«با گذشت ۳۴ روز از جنگ غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هر روز بعد جدیدی از توحش متجاوزان و کین‌توزی آنها نسبت به ایران و ایرانی آشکار می‌شود. در این ۳۴ روز، متجاوزان آمریکایی -صهیونیستی همه مرزهای قانونی، اخلاقی و انسانی را درنوردیده و از ارتکاب هیچ جرم و جنایتی در پوشش «جنگ» دریغ نکردند. متجاوزان از همان نخستین ساعات شبیخون سبعانه به ایران، همزمان با حملات تروریستی به محل کار رهبر معظم انقلاب و مسئولان و فرماندهان عالی کشور، مدارس و بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها را آماج حملات خود قرار دادند. حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و ورزشگاه لامرد فارس در روز شنبه ۹ اسفند تنها دو نمونه از جنایات دشمن ددمنش در اولین روز حمله به ایران بود.

در این ۳۴ روز، دشمن آمریکایی صهیونیستی، علاوه بر حمله به بیش از ۶۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی، تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، و نیز اماکن و ابنیه تاریخی-فرهنگی و موزه‌ها را مورد تعرض قرار داده است. این حملات نشانه روشن دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با هویت و ریشه ایرانی و خصومت آنها با رشد و بالندگی علمی ایرانیان است.

دشمن آمریکایی-صهیونیستی همچنین تعداد زیادی از مراکز صنعتی و تولیدی کشور که طی چند دهه با همت و تلاش کارآفرینان و صنعتگران میهن‌دوست ایرانی و علیرغم شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی ساخته شده را مورد حمله قرار داده است.

همزمان، مقامات آمریکایی که با ایستادگی بی‌بدیل ایرانیان در برابر شرارت‌هایشان، از تحقق اهداف نامشروع و توهمات شیطانی خود علیه ملت ایران و مرعوب‌سازی جهان برای همراهی با جنایاتشان ناامید شده‌اند، تهدیدهای سخیف و لفاظی‌های توهین‌آمیز خود را علیه ملت بافرهنگ و پرافتخار ایران تشدید کرده‌اند.

تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، از جمله تهدیدهای مطرح شده در سخنرانی وی در شامگاه چهارشنبه ۱۲ فروردین (اول آوریل)، نه تنها نشانه واضح دشمنی هیات حاکمه آمریکا با تک‌تک ایرانیان است بلکه دلیلی روشن بر وجود قصد و نیت مجرمانه تصمیم‌گیران آمریکا برای ارتکاب شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی به‌ویژه جنایت جنگی و جنایت نسل‌کشی است.

لفاظی‌های مقامات آمریکا و تهدید به انهدام زیرساخت‌های انرژی و خدماتی و صنعتی ایران، فی نفسه به مثابه ترغیب به جنایت جنگی و نسل‌کشی است و همه دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی موظف به محکوم کردن چنین لفاظی‌های تهدیدآمیزی هستند.

تهدید آشکار به «بمباران ایران تا عصر حجر» و نابودی نیروگاه‌های برق، که برای بقا و زندگی یک ملت حیاتی هستند، تهدیدی خشن و غیرقانونی است که هدف اصلی آن ایجاد ترس و ارعاب در میان جمعیت غیرنظامی است و وفق ماده ۵۱ پروتکل شماره یک الحاقی ۱۹۷۷ و ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مصداق جنایت جنگی است.

جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند و اتکا به حمایت ملت رشید ایران، ضمن تأکید بر عزم راسخ خود برای دفاع همه‌جانبه و قاطع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت روشن سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشردوستانه از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تک تک دولت‌ها را برای ایفای وظایف خود جهت محکوم‌کردن نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و جنایاتی که بدون تردید از حیث شدت و پیامدها، در ۸۰ سال اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شوند، و نیز اتخاذ تدابیر عملی برای مواخذه و مجازات جنایتکاران یادآور می‌شود.

بی‌تفاوتی در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایاتی که تاکنون مرتکب شده‌اند و یا تهدید به ارتکاب آن می‌کنند، قطعا پیامدهایی مهلک برای حقوق بین‌الملل، اخلاق و انسانیت خواهد داشت که همه جامعه بین‌المللی از آن متاثر خواهند شد.

جمهوری اسلامی ایران همان طور که بارها به اثبات رسانده است، با تمام توان از تمامیت ارضی کشور و امنیت شهروندان خود در برابر تجاوز نظامی دشمنان دفاع کرده و در این مسیر مقدس و میهنی از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود استفاده خواهد کرد.