افشاگری قالیباف؛ فشار سرمایهگذاران و بانکداران یهودی به ترامپ
رئیس مجلس شورای اسلامی پشت پرده فشار سرمایهگذاران حامی رژیم صهیونیستی به ترامپ را افشا کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به همراه یک نظرسنجی درباره فشار سرمایه گذاران و بانکداران یهودی به ترامپ منتشر کرد.
رئیس مجلس نوشت: «هفته گذشته، عدهای از بانکداران و صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ دور هم جمع شدند، تصمیم گرفتند سیاست جنگ ایران در واشنگتن را گروگان بگیرند و کمپین راه انداختند. میخواهید اسم ببریم؟»
در آخرین گزینه مربوط به این نظرسنجی، نام «بیل اکمن» سرمایهگذار مشهور و مدیر صندوق پوشش ریسک آمده است که با کنایه به عنوان غایب جلسه نوشته است.