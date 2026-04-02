خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و فنلاند؛

پزشکیان: کل جهان به‌خاطر تجاوزگری آمریکا و اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه شده است

کد خبر : 1768615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپایی در قبال قانون‌شکنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: کل جهان به خاطر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه شده است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و الکساندر اسکوب رئیس‌جمهور فنلاند، روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

پزشکیان در این گفت‌وگو با تشریح ابعاد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، ضمن تصریح بر اینکه متجاوزین برای دومین بار ظرف ۹ ماه اخیر در میانه یک روند دیپلماتیک به ایران حمله کرده و هزینه‌های سنگین انسانی و مادی بر مردم ایران تحمیل نموده‌اند، گفت: پیامدهای مخرب این جنگ غیرقانونی محدود به ایران یا منطقه نیست بلکه کل جهان به خاطر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه شده است. 

رئیس‌جمهور ارفزود: متجاوزین حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون در جهان را هدف قرار داده‌اند و بنابراین همه دولت‌ها موظف به واکنش قاطع در قبال این تجاوز نظامی هستند. 

پزشکیان با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپایی در قبال قانون‌شکنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: در حالیکه معدودی از کشورهای اروپایی موضع مسئولانه‌ای داشته‌اند بسیاری نیز رویکردی منفعلانه و حتی جانبدارانه در قبال این تجاوز و جنایات ارتکابی از جمله کشتار کودکان و حمله به زیرساخت‌های های ایران، اتخاذ کرده‌اند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع، اظهار داشت: ایران به‌ دنبال گسترش تنش و جنگ در منطقه نیست لیکن تردیدی در دفاع از منافع و امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود ندارد.

پزشکیان افزود: اقدامات ایران در منطقه در واکنش به استفاده دشمن از سرزمین و امکانات کشورهای منطقه است و هیچ دشمنی با همسایگانمان نداریم. 

رئیس‌جمهور ضمن رد هرگونه مداخله خارجی در ترتیبات تنگه هرمز، گفت: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و طبیعتا شناورهای متخاصم و مشارکت‌کنندگان در تجاوز نمی‌توانند از این آبراه برای تداوم حملاتشان علیه ایران استفاده کنند و این تصمیم مبتنی بر حقوق بین‌الملل است‌.

رئیس‌جمهور فنلاند نیز در این گفت‌وگو با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر ضرورت استفاده از دیپلماسی جهت توقف جنگ تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدتی اعلام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار