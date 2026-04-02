معاون دفتر پزشکیان:
ایرانیها با مردم آمریکا خصومت ندارند از دولتش متنفرند
کد خبر : 1768606
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت: ایرانیها هیچ خصومتی با مردم آمریکا ندارند آنان از رفتار بد دولت آمریکا متنفرند.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفته است ایرانیها سالها شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهند؟ فقط به حرفهایش گوش دهید و جنگ غیرقانونی او علیه ایران را ببینید. او ایران را به مرگ و ویرانی بیشتر تهدید میکند. اینها جنایات جنگی هستند.
ایرانیها هیچ خصومتی با مردم آمریکا ندارند؛ آنها از رفتار بد دولت آمریکا متنفرند.»