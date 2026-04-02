گفتوگوی تلفنی روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان، روز پنجشنبه۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ به صورت تلفنی گفت و گو کردند.
رئیسجمهور در این گفت وگو همتای آذربایجانی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایات ارتکابی آنها از جمله حمله به مدارس و بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی و صنعتی ایران قرار داد.
پزشکیان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در میانه مذاکرات با آمریکا، مورد تهاجم نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود با استفاده از همه ظرفیتها تاکید کرد.
رئیسجمهور همچنین از ابراز همدردی و حمایت دولت و مردم جمهوری آذربایجان قدردانی کرد.
رئیسجمهور آذربایجان نیز با اشاره به پیامدهای منفی جنگ بر امنیت و ثبات منطقه، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر صلح و ثبات در منطقه حاکم شود.
روسای جمهور دو کشور همچنین درباره پیشبرد همکاری های دو کشور در زمینههای مختلف تبادل نظر کردند.