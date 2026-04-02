انهدام یک فروند پهپاد «اوربیتر» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در شمالغرب کشور
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی پیش، یک فروند پهپاد «اوربیتر» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در شمالغرب کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۵۵ فروند رسید.