جوادی یگانه:
اراده ملی بمبارانشدنی نیست
به گزارش ایلنا، محمدرضا جوادی یگانه استاد دانشگاه در صفحه شخصیاش در پلتفرم ایکس نوشت: بعضی سازهها فقط زیرساخت نیستند، نماد هم هستند. نماد اراده و توان یک ملت.
وی افزود: پل بیلقان در شمال کرج، بزرگترین پل خاورمیانه بود که گزارش تکمیل هر سانتیمتر بخش انتهایی آن توسط مهندسان ایرانی، تحسین و شعف را برمیانگیخت.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: دشمن توان ایران را هدف گرفته، اما اراده ملی بمبارانشدنی نیست.