به گزارش ایلنا، سیف، معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز گفت: در پی حمله‌ی وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به پل بی‌یک که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود، دو تن شهید و تعدادی از اهالی و گردشگران مجروح شدند.

وی ادامه داد: این ابرپروژه شهری و ساخته مهندسان کشورمان که قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است. از شهروندان درخواست می‌شود باتوجه به شرایط موجود از تردد در این منطقه خودداری کنند.

