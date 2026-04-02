گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیلیپین

به گزارش ایلنا، ماریا ترزا پی. لازارو، وزیر امور خارجه فیلیپین در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را تسلیت گفت.

خانم لازارو همچنین ابراز امیدواری کرد شاهد خاتمه هرچه سریع‌تر جنگ و بازگشت صلح و ثبات پایدار در منطقه باشیم.

وزی امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم فیلیپین، جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان ۳۴ روز تجاوز نظامی آنها علیه ایران را تشریح کرد.

عراقچی، حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را عامل اصل ناامنی موجود در منطقه و تنگه هرمز دانست و تاکید کرد اقدام ایران در جلوگیری از تردد شناورهای مرتبط با متجاوزان، طبق حقوق بین‌الملل و در راستای حفظ امنیت در این آبراهه و جلوگیری از تداوم تجاوز نظامی علیه ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه و علیرغم ناامنی تحمیلی بر منطقه و تنگه هرمز، برای تردد ایمن شناورها و کشتی‌های غیرمتخاصم، از طریق هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کرده است.

انتهای پیام/