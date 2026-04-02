گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیلیپین

وزیر امور خارجه فیلیپین در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، ماریا ترزا پی. لازارو، وزیر امور خارجه فیلیپین در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را تسلیت گفت.

خانم لازارو همچنین ابراز امیدواری کرد شاهد خاتمه هرچه سریع‌تر جنگ و بازگشت صلح و ثبات پایدار در منطقه باشیم.

وزی  امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم فیلیپین، جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان ۳۴ روز تجاوز نظامی آنها علیه ایران را تشریح کرد.

عراقچی، حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را عامل اصل ناامنی موجود در منطقه و تنگه هرمز دانست و تاکید کرد اقدام ایران در جلوگیری از تردد شناورهای مرتبط با متجاوزان، طبق حقوق بین‌الملل و در راستای حفظ امنیت در این آبراهه و جلوگیری از تداوم تجاوز نظامی علیه ایران است.  

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه و علیرغم ناامنی تحمیلی بر منطقه و تنگه هرمز، برای تردد ایمن شناورها و کشتی‌های غیرمتخاصم، از طریق هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کرده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
