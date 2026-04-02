بقایی:
حمله به انستیتو پاستور ایران، فراتر از جنایت جنگی است
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به انستیتو پاستور ایران، در شبکه ایکس نوشت:
«دلخراش، بیرحمانه، تنفرانگیز و به شدت غیرانسانی: متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی به انستیتو پاستور ایران — قدیمیترین و معتبرترین مرکز پژوهش و بهداشت عمومی ایران و خاورمیانه — حمله کردند؛ مرکزی که در سال ۱۹۲۰ بر اساس توافق میان انستیتو پاستور پاریس و دولت ایران تأسیس شد.
این فقط یک جنایت جنگی دیگر در میانه یک جنگ غیرقانونی نیست؛ این جنایات، حمله به ارزشهای بنیادین انسانی و تمدن بشری است.»