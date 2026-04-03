مقصودی در گفتوگو با ایلنا:
حمایت از معیشت مردم در اولویت قرار دارد/ گندم مقاومت ایران در تنور ایستادگی ثمرات خوبی خواهد داشت
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه شرایط کنونی یک جنگ تحمیلی است، گفت: تنها راه عبور از این وضعیت، مقاومت همراه با وحدت ملی است.
فاطمه مقصودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز دشمن به کشورمان و تهدیدات آنان برای از بین بردن زیرساختها گفت: شرایط امروز ما یک جنگ تحمیلی است و خواه ناخواه در مقابل آن باید مقاومت کرد؛ یعنی غیر از این راهی وجود ندارد و این مقاومت، مقاومتی مقدس است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرایط امروز نیازمند همبستگی، همراهی، همدلی و همزبانی آحاد ملت، گروهها، اقشار و تمامی جریانهای سیاسی است.
وی تاکید کرد: باید پیرو سیاستهای رهبری باشیم و بر خونخواهی رهبر شهید و مقابله با استکبار جهانی و رژیم جنایتکار و کودککش اسرائیل ایستادگی کرد. در واقع، این موضوع به یک سخن واحد تبدیل شده است که همه مردم هم مکرراً بر آن تأکید میکنند و حضور مقتدرانه مردم در میادین شهر، گواه این مطلب است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نیازمند مقاومت، وحدت و ایستادگی هستیم و انشاءالله این روزها خواهد گذشت، یادآور شد: ما پیش از این هم روزهای سختی را پشت سر گذاشتهایم و دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود داریم. علاوه بر آن، طی ۴۷ یا ۴۸ سال گذشته، تحریمها را تحمل کردهایم و تحت ظالمانهترین تحریمها قرار گرفتهایم. کشور ما، کشوری است که در طول تاریخ هم بارها مورد هجوم اقوام مختلفی همچون اسکندر مقدونی، مغولها و اعراب قرار گرفته است و حتی در دوره اسطورههای ما هم این مسئله مطرح شده است، اما ایران و مردمش ایستادهاند.
مقصودی بیان کرد: ایران، کشوری مقاوم است و همواره مورد طمع دیگران بوده، اما به لطف خداوند و با وجود مردم بااصالت، غیور و اقوام دلیر آن، هرگز دست متجاوزان به این کشور نرسیده است.
وی در خصوص پیگیری مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در شرایط جنگی گفت: در این شرایط، همه ما باید در موضوع مسائل معیشتی مردم و مشکلاتی که امروز زیر بمبارانهای ظالمانه تحمل میکنند، همصدا باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: دولت هم تا اینجا، انصافاً عملکرد خوبی داشته است و جای تقدیر و تشکر دارد. دولت خدوم و زحمتکش واقعاً پای کار بوده و تا این لحظه کمبود یا مشکل جدی در جامعه مشاهده نشده است. مردم هم رضایت دارند.
وی درباره همراهی و همکاری بانکها با مردم برای پرداخت اقساط گفت: در حوزه بانکها تاکنون همکاری مناسبی صورت گرفته است؛ بهویژه در خصوص چکهای برگشتی که مهلتهایی در نظر گرفته شده و با توجه به شرایط بمباران، خدمات همچنان ارائه میشود، هرچند تعدادی از کارکنان این حوزه هم به شهادت رسیدهاند. با این حال، همراهی و همکاری در این بخش قابل توجه بوده است.
این کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در خصوص اقساط مردم هم باید توجه داشت که با توجه به شرایط جنگی، انجام معاملات، رفتوآمدها و جابهجایی پول با دشواریهایی همراه است. انشاءالله با تدابیری که مسئولان امر اتخاذ خواهند کرد، نگرانیها کاهش مییابد. تا اینجا هم به نظر میرسد در میان بانکها همکاری مناسبی وجود داشته است و مردم هم نباید نگران باشند.
وی درباره اینکه با قطعی اینترنت کسبوکارهایی که وابستگی به آن داشتهاند با مشکلات فراوانی رو به رو شدهاند، گفت: با توجه به اینکه برخی از وطن فروشان، عیادی دشمنان و عناصر خائن و وابسته به دشمن، از این فضا سوءاستفاده میکنند، ابتدا باید راه این سوءاستفادهها بسته شود که اقدام درستی است. در عین حال، دولت باید به کسبوکارهای خانگی و کوچک هم کمک کند تا از چرخه تولید خارج نشوند و آسیب نبینند و وزارت ارتباطات هم قولهایی در این زمینه داده است.
مقصودی ادامه داد: مسئولان وعده دادهاند که از این کسبوکارها حمایت کنند و این موضوع امروز هم مورد تأکید است. با این حال، در شرایط جنگی، بروز آسیبها اجتنابناپذیر است و نمیتوان انتظار داشت که هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و بگوییم آسیبی نیست؛ یکی از آسیبها همین است. در اخبار دیدم که وزارت صنعت هم در این زمینه قولهایی داده است.
وی تاکید کرد: برخی کمبودها و نارساییها ناشی از شرایط جنگی است، اما مردم عزیز ما این شرایط را تحمل خواهند کرد و انشاءالله پس از این دوران، گشایش حاصل خواهد شد. خداوند رحمت خود را از ما دریغ نخواهد کرد و بشارتهای رهبری نیز انشاءالله محقق خواهد شد. مردم ما خواهند دید که در سایه مقاومت و ایستادگی، قطعاً پیروزی حاصل میشود و دستاوردهای این ایستادگی برای سالهای طولانی به ثمر خواهد نشست. انشاالله گندم مقاومت جمهوری اسلامی ایران در تنور ایستادگی برای سالهای سال ثمرات خوبی خواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:در پایان، لازم میدانم از رسانهها هم تشکر کنم. صدا و سیما عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ بهگونهای که اکثر مردم از شبکه خبر استفاده میکنند. این رسانه با پوشش مناسب، دعوت از تحلیلگران و کارشناسان و ارائه تحلیلهای دقیق، نقش مهمی ایفا کرده و این تلاشها شایسته قدردانی است.