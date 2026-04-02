شناسایی و دستگیری ۳ عنصر مرتبط با درگاه اینترنتی موساد
با نقش آفرینی مؤثر «اطلاعات مردم پایه» و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند استان کشور، ضرباتی به عوامل دشمن آمریکایی-صهیونی وارد شد.
به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات اعلام کرد: به استحضار ملت شریف ایران میرساند: با نقش آفرینی مؤثر «اطلاعات مردم پایه» و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند استان کشور، ضرباتی به عوامل دشمن آمریکایی-صهیونی وارد شد که خلاصه اقدامات بدین شرح است:
۱) شناسایی و بازداشت یکی از عناصر گروهک تروریستی-تکفیری جنوبشرق کشور در استان گلستان؛
این کادر گروهکهای تروریستی-تکفیری که به عنوان سرپل جذب گروهک، قصد جذب نیرو و ایجاد شبکه تروریستی با رعایت حداکثر ملاحظات حفاظتی-تأمینی را در استان گلستان داشت، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن استان شناسایی و دستگیر شد.
همچنین ۳ عنصر دیگر گروهکهای تروریستی-تکفیری در استان سیستان و بلوچستان، پیش از هرگونه اقدام تروریستی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.
۲) شناسایی و دستگیری ۳ عنصر مرتبط با درگاه اینترنتی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد)؛
در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان سمنان، ۳ تن از مزدوران صهیون که با مراجعه به درگاه اینترنتی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، قصد ارائه اطلاعات اماکن حساس و نظامی آن استان به دشمن غدار صهیونیست را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
این مزدوران پس از عضویت در گروههای تلگرامی خاص در ایام جنگ تحمیلی سوم، ماموریت جمعآوری از برخی اماکن حساس استان را دریافت کرده بودند.
۳) کشف دو محموله سلاح جنگی و فشنگ، حین انتقال به استانهای اصفهان و کرمانشاه؛
با دریافت گزارشات مردمی و رصدهای اطلاعاتی، یک محموله سلاح جنگی حین انتقال به استان اصفهان، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان شناسایی و ۴ قبضه سلاح جنگی همراه با مقادیر زیادی فشنگهای مربوطه کشف گردید.
همچنین ۳۵۶۰ فشنگ جنگی کلاشینکوف که به طرز ماهرانهای جاسازی و در حال انتقال از شهرهای مرزی به داخل کشور بود، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان کرمانشاه کشف گردید.
۴) شناسایی اموال جاسوس-خبرنگاران ستاد رسانهای صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) در استانهای آذربایجانشرقی و مازندران و ۲ مزدور مقیم کانادا و انگلیس در استان همدان؛
با دستور مرجع محترم قضایی، جمعآوری و ارسال اطلاعات اموال جاسوس-خبرنگاران ستاد رسانهای رژیمصهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) آغاز و فهرستی از اموال آنها در استانهای آذربایجانشرقی، مازندران و داراییهای دو مزدور فارسی زبان مقیم کشورهای انگلیس و کانادا در استان همدان شناسایی و برای طی مراحل قانونی جهت ضبط اموال به مرجع محترم قضایی ارسال گردید.
درپایان ضمن سپاس مجدد و صمیمانه از هم میهنان ارجمند برای ارائه گزارشهای مردمی و باتوجه به نقش تعیین کننده زمان در پیگیری و به نتیجه رساندن گزارشات، از مردم عزیز تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاههای رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۱۳فروردین ۱۴۰۵