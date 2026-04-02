دو فروند پهپاد «ام کیو۹» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در شیراز منهدم شد

دو فروند پهپاد «ام کیو۹» دشمن متجاوز توسط سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در شیراز، ساقط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعاتی قبل دو فروند پهپاد «ام کیو۹» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، در شیراز، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. 

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۵۴ فروند رسید.

 

اخبار مرتبط
