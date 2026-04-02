دستورات جدید عارف به مدیران ارشد دولت در شرایط جنگی؛ از تأمین امنیت و انتخابات تا سوخت، دارو و حقوق کارکنان

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی، در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با مدیران ارشد در وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشور، نفت، نیرو، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست، بر تداوم ارائه خدمات به مردم تأکید کرد و دستورات لازم را صادر کرد.

محمدرضا عارف با تأکید بر اینکه امور جاری کشور حتی در شرایط جنگی باید به‌صورت مطلوب مدیریت شود، تصریح کرد: تأمین نیازهای مردم و حفظ آرامش عمومی، اولویت اصلی دولت است.

تأکید بر امنیت مرزی و برگزاری انتخابات

معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن دریافت گزارشی از آخرین وضعیت اجرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز امنیت استان‌های مرزی، دستورات لازم برای تداوم تأمین امنیت مرزها و اجرای دقیق مراحل انتخابات یازدهم اردیبهشت را صادر کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه افزود: این حضور، عامل دلگرمی رزمندگان در میدان است و دولت از حضور پررنگ مردم در خیابان‌ها و میادین پشتیبانی کامل می‌کند، چرا که این حضور، تجلی ایستادگی ملی در برابر دشمن است.

پیگیری افزایش حقوق کارکنان دولت

عارف در تماس با علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورات لازم برای افزایش حقوق کارمندان در سال جدید و پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کرد و تأکید کرد: دولت حتی در شرایط جنگی نیز موظف به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان است.

رسیدگی به آسیب‌های محیط‌زیستی

معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گزارشی از آسیب‌های وارده به محیط زیست کشور در پی حملات دشمن دریافت کرد و بر لزوم پایش دقیق آلاینده‌ها و ارزیابی میزان خسارات تأکید و دستورات لازم را صادر کرد.

قدردانی از تلاش‌های هلال احمر

در تماس با پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، عارف از تلاش‌ها و فداکاری‌های اعضای این جمعیت و داوطلبان در کمک‌رسانی به مردم آسیب‌دیده قدردانی کرد و این اقدامات را از صحنه‌های ماندگار در تاریخ کشور دانست.

تأکید بر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، گزارشی از وضعیت ذخایر دارویی کشور و آسیب‌های واردشده به مراکز تولید دارو دریافت کرد و دستورات لازم برای تأمین نیازهای دارویی کشور را صادر کرد.

وی تأکید کرد: با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های دارویی، باید با تلاش مضاعف، از بروز هرگونه کمبود دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری شود.

آمادگی برای مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت‌های برق

عارف در تماس با محمد اله‌داد، سرپرست شرکت توانیر، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق و بازسازی شبکه‌ها، دستورات لازم برای افزایش آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی دشمن علیه زیرساخت‌های برق کشور را صادر کرد.

تأمین پایدار سوخت در کشور

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در گفت‌وگو با محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بر ضرورت تأمین به‌موقع سوخت در سراسر کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، دستورات لازم برای استمرار خدمت‌رسانی در هر شرایطی را صادر کرد.

عارف در این تماس‌ها با تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: دولت با تمام ظرفیت در حال مدیریت شرایط است و روند خدمت‌رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

